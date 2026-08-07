美伊戰爭僵局傷選情 川普尋解套分析一次看

美國總統川普對伊朗的戰爭處於第6個月，本週一連串的威脅與外交行動凸顯他愈來愈難自拔的窘境。川普一開始聲稱這場衝突只會持續數週，現在卻苦思如何讓美國脫離這場不受歡迎的戰爭。

路透社報導，川普目前面臨兩難，第1個選項是伊朗和阿曼正在談判的臨時協議，讓伊朗取得戰前從未擁有過的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權；第2個選項是貫徹他先前的強硬警告，揚言大幅升高軍事行動，冒著危機曠日持久的風險。

分析家認為，如果採納第1個選項，這將是自美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊以來的最大讓步，等同於承認現階段由伊朗監管這條對全球石油運輸至關重要的戰略航道，而這正是川普政府過去極力反對的情況。

第2個選項很可能是新一波空襲，對川普來說，在美國11月期中選舉前可能充滿政治危機，且與先前無法迫使伊朗屈服的轟炸行動相比未必更有成效。

川普也可以選擇維持目前令人不安的現狀，這意味著持續封鎖伊朗港口，並對任何針對船隻的攻擊事件進行間歇性報復。但這種做法同樣無法讓川普體面收場，尤其是他曾預測這場衝突4月中就會結束。

曾於民主、共和兩黨政府擔任中東談判人員的米勒（Aaron David Miller）表示：「現在選項都很糟，但川普可能已意識到他不能讓這場戰爭無止盡地拖下去。必然要有改變，也許就是承認伊朗在荷莫茲海峽的新現實。」

美國一名不具名官員在回應路透社提問時表示，任何「臨時」的航運路線都將「暢通無阻」，不會有任何一方監管通行。

●扼制航運

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾堅稱荷莫茲海峽是國際水道，必須維持開放不受伊朗控制，且不得收取通行費或費用。然而川普先前曾反駁盧比歐關於這場戰爭的一些說法，分析家認為他可能會再次這樣做。

分析指出，在美國汽油價格高漲、川普支持率走低、戰爭在國內極不受歡迎的情況下，他可用的政治操作空間愈來愈小。

隨著戰事拖長，川普盛氣凌人的姿態未能迫使伊朗讓步，分析家認為，現階段看來做出最大妥協的反而可能是川普。

重啟荷莫茲海峽被視為美伊恢復談判的先決條件，川普政府希望今後焦點能放在伊朗的核子計畫，這也是這場軍事行動的主要公開目標。

問題仍是美國是否願意接受伊朗和阿曼之間達成的任何協議。荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間。

伊朗一名高層消息人士和兩名區域官員告訴路透社，擬議的內容將讓伊朗對經荷莫茲海峽進入波斯灣的船隻握有一定控制權。川普曾表示，重新開放荷莫茲海峽的協議即將達成，但伊朗官員則說還有細節待解決。

即使伊朗與阿曼真的達成協議、美伊談判恢復，分析家仍對最終達成和平協議的可能性抱持懷疑態度。美伊6月曾簽署諒解備忘錄，但很快就破功。這項初步協議一開始也讓伊朗豁免部分制裁，招致川普部分自家共和黨人批評。

白宮一名不具名官員表示，川普政府官員逐漸認清這場戰事很可能會以某種形式持續到期中選舉。部分州的提前投票最快9月就開始。

這對川普在期中選舉前構成另一層政治風險。他當初尋求連任時承諾避免外國干預和聚焦美國經濟，如今共和黨正努力保住對國會的控制權。

這名白宮官員告訴路透社，川普在伊朗問題上的決策並非受「多變的民調」所左右。

●主要戰爭目標未實現

儘管川普屢次宣稱勝利，指出美軍成功擊斃多名伊朗高層和削弱軍事戰力，多數分析家認為川普許多戰爭目標都受到阻礙。

川普1日曾說，在中東夥伴要求他再給外交一次機會後，他取消新的大規模攻擊計畫，但同時也放話若外交行動失敗將狠狠打擊伊朗。

部分專家分析川普收手或許也與擔憂美國飛彈庫存消耗有關。然而川普否認美國彈藥短缺。

即便如此，川普5日在拉斯維加斯（Las Vegas）造勢時再度對伊朗釋出矛盾訊息：「我寧願達成協議，因為我不想殺人…但遲早我們還是會出手。」

5名知悉相關討論的消息人士說，伊朗已警告美國在波斯灣的盟友，任何新一輪美方空襲都將招致伊朗對能源設施的報復行動。

美國前情報官員潘尼可夫（Jonathan Panikoff）表示，中國、俄羅斯和北韓正密切關注事態發展，「他們正在了解美國未來幾年的限制會在哪裡」。

即使是一些本來支持川普對伊朗戰爭的鷹派人士現在也建議審慎行事。

華府強硬派反伊朗智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for the Defense of Democracies）成員塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）在社群平台X上寫道：「伊朗正試圖在11月前迫使川普總統陷入雙輸局面。」他表示，川普政府應避免「冒進」，並認清「美國哪些地方握有或失去了籌碼」。