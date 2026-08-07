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沙烏地憂心遭雙向攻擊 指伊朗唆使兩武裝團體行動
一名沙烏地阿拉伯高層官員天表示，沙國預期伊拉克民兵與葉門叛軍青年運動（Houthis），在伊朗革命衛隊（IRGC）指導下，將從南北雙向攻擊沙烏地。
過去幾週，沙烏地阿拉伯與青年運動組織關係日益緊張。
背後有伊朗撐腰的「青年運動」聲稱，已對沙國在紅海（Red Sea）的航運實施「海上封鎖」，並接連宣布沙國多起航運與軍事目標遭受攻擊是他們所為。沙烏地阿拉伯則回擊葉門相關軍事設施。
這位不願具名的官員今天表示，來自沙烏地阿拉伯、美國及其他區域國家的情報顯示，沙國的民用與經濟設施都可能成為攻擊目標，包括港口、機場及能源基礎設施等。
他指出，沙烏地阿拉伯已偵測到無人機與飛彈的集結調動，顯示來自雙向的協同行動。
這位官員表示，這些威脅特別令人憂心，沙國正努力降溫，也推動談判解決，和伊朗等各方都在協調聯繫。
他說，沙國與美國之間各層級的合作都「非常緊密」，包括與美軍中央司令部（CENTCOM）的共同行動，沙國準備採取一切必要措施來應對任何侵略行為。
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