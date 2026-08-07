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川普預期伊朗戰爭即將告終 坦承部分彈藥供應吃緊
美國總統川普今天向媒體表示，他相信與伊朗的戰爭「很快就會結束」，坦承美軍目前在部分武器供應方面面臨壓力。
川普在白宮橢圓形辦公室談到伊朗時說：「我認為這場戰爭很快就會結束。我不認為他們還能撐多久。」
路透社本週稍早報導，美國陸軍在與伊朗長達5個月的戰爭期間，已耗掉全球庫存中相當大比例的高精準長程飛彈。
當川普被問及彈藥庫存情況時，他表示，美國某些武器供應幾乎沒有上限，但也承認部分武器庫存較為吃緊。
川普指出，美國國防承包商正在興建更多生產設施，包括用於生產愛國者（Patriot）防空飛彈及戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈的工廠。
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