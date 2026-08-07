美伊達協議重開荷莫茲海峽？ 川普：可能很快有結果

伊朗稱和阿曼已同意1條讓船隻通過荷莫茲海峽的航行路線，但海峽開放與否仍取決於美國是否履行承諾。對於是否已達成荷莫茲海峽重開的協議，美國總統川普今天表示，他有參與相關談判，可能很快會有結果。

川普（Donald Trump）今天下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪，被問及是否已和伊朗達成荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放的協議時表示，他認為進展很好，「我有參與這項談判…可能很快會有結果」。

他還說，目前荷莫茲海峽由美軍掌控，美軍針對伊朗的海上封鎖行動持續，但伊朗隨時有可能「發射些什麼」或投下水雷，造成通行船隻面臨意外風險。

另外，川普預期美伊戰爭很快會結束，他不認為伊朗還能撐很久。

據伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）昨天表示，伊朗與阿曼已就1條讓船隻通過荷莫茲海峽的航行路線達成同意，但他同時強調，這道海峽的任何恢復開放與否，取決於美國是否履行德黑蘭認定的承諾，也就是結束對伊朗港口的海上封鎖。

美媒報導，伊朗今年稍早為報復遭美國與以色列攻擊而封控攸關全球大量石油、天然氣輸運的荷莫茲海峽，在美、以2月28日攻擊伊朗引發戰爭前，荷莫茲海峽一直是開放的國際水道，如今伊朗官員開始堅持，他們不會放棄對海峽保有某種程度的控制權。

戰爭爆發前，全球約1/5的石油與天然氣經由荷莫茲海峽運送。