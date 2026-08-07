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早知攻伊彈藥吃緊！CNN：川普不滿消息曝光 弱化美談判立場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室出席行政命令簽署活動。歐新社
美國總統川普6日在白宮橢圓辦公室出席行政命令簽署活動。歐新社

CNN 6日報導，美國資深官員表示，美國總統川普近日私下抱怨，在他一再威脅採取進一步軍事行動、試圖促使伊朗同意達成協議之際，彈藥庫存減少的消息曝光，讓美國在關鍵時刻顯得軟弱。

6名知情人士表示，川普上周在大衛營舉行內閣會議時，對媒體報導彈藥庫存不足感到不滿。多名知情人士指出，川普數月來便清楚彈藥可能面臨的問題，並未因報導措手不及，但他希望展現強勢之際，這項資訊卻在衝突轉折點曝光並不斷遭到公開討論，令他相當憤怒。

川普6日午夜過後不久在真實社群寫道：「美國擁有大量『彈藥』，尤其是特定類型的彈藥。此外，大量彈藥也正依需求生產並運往美國。國防企業正在我國興建史上最多的廠房與工廠。洩露這些叛國言論的『洩密者』正遭追查。我們將要求判處他們長期徒刑！」

川普似乎在發文中承認，流傳的庫存資訊至少部分屬實，後來也在橢圓辦公室表示，某些彈藥供應「較為吃緊」，較不先進的武器則「幾乎可以無限供應」。

白宮官員堅稱，川普的怒火並未特別指向國防部長赫塞斯。川普在另一篇真實社群貼文中表示，他對「赫塞斯的工作表現極為滿意」。一名官員透露，川普從未責怪赫塞斯，「這全都與洩密者有關」。該官員還說，川普已指示司法部找出政府內部披露資訊、被他稱為「叛國」的人。

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