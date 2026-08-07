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傳打伊缺彈藥 川普責防長誤導

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（左）傳出因關鍵彈藥短缺問題，當面質問國防部長赫塞斯（右）為何讓他誤以為問題已經解決。 路透
美國總統川普（左）傳出因關鍵彈藥短缺問題，當面質問國防部長赫塞斯（右）為何讓他誤以為問題已經解決。 路透

華盛頓郵報五日引述知情人士報導，美國總統川普對美伊戰爭現況的不滿，七月卅一日在馬里蘭州大衛營的內閣會議爆發。他當面要求國防部長赫塞斯解釋，為何他顯然在美軍彈藥極度短缺上被誤導。

對於上述報導，川普六日在自創社媒真實社群發文聲稱，「美國擁有大量彈藥，尤其特定類型的彈藥。大量彈藥也正依需求生產而且運往美國。國防企業正在我國興建史上最多的廠房及工廠。洩露（彈藥問題）這些叛國言論的『洩密者』正被追查。我們將要求判處這些人刑期很長的徒刑！」

上述知情人士說，川普當時向赫塞斯表達不滿，他以為彈藥問題「解決了」。知情人士還說，彈藥問題，尤其遠程導向飛彈和防空攔截飛彈不足，是川普最近暫緩對伊朗發動更多大規模空襲的部分原因。赫塞斯則為自己辯護，並將彈藥問題歸咎美國國防部副部長費恩柏格未能確保川普充分掌握相關情況。

此事凸顯川普對赫塞斯愈來愈不滿；他是美國應該對伊朗採取軍事行動最積極的倡議者之一，說服川普相信這場戰爭會很快結束且沒那麼難以取勝。

自川普去年一月就任以來，美國已在七國採取軍事行動，即葉門、索馬利亞、敘利亞、伊朗、伊拉克、奈及利亞及委內瑞拉；一月成功入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛的作戰，似乎進一步鞏固赫塞斯的地位。

但對於上述大衛營內閣會議知情的人士說，荷莫茲海峽問題陷入僵局且美伊戰爭使美方付出龐大代價又曠日持久，已削弱川普對赫塞斯的信心。

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