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協議草案 伊朗阿曼將共管荷莫茲海峽

聯合報／ 編譯周辰陽盧思綸茅毅／綜合報導
民眾五日在伊朗阿巴斯港附近的海灘戲水，遠處可見船隻停泊在荷莫茲海峽。美聯社
民眾五日在伊朗阿巴斯港附近的海灘戲水，遠處可見船隻停泊在荷莫茲海峽。美聯社

伊朗外交部發言人貝卡伊五日說，伊朗與阿曼已就開闢一條安全通過荷莫茲海峽（下稱海峽）的航線達成協議，正就兩國共管海峽的相關安排做最後調整。不過，伊朗副外長加里巴巴迪強調，就算伊阿達成該協議，也不代表海峽就全面重開，若船舶要在海峽自由航行，美國需做出若干保證。

加里巴巴迪接受官媒伊朗通訊社（ＩＲＮＡ）訪問時表明，美方的保證包含結束對伊朗各港口的海上封鎖；解除七月伊美停火破裂後，對伊朗實施的制裁，尤其伊朗石油出口和伊美恢復有關解凍伊朗海外資產的談判；解決美方未能按伊美六月諒解備忘錄（ＭＯＵ）確保黎巴嫩與以色列情勢穩定的問題。

貝卡伊還說，該協議的相關聯合聲明，正進行最後的審視及草擬。華爾街日報引述知情人士報導，伊阿已就上述協議草案的主要內容達成共識，包括在靠伊朗一側設立船舶駛入海峽的航線，並在靠阿曼一側設立駛離的航線。該草案已提交美國、區域內國家及伊朗高層。

根據這項六十天內有效的協議草案，想駛入海峽的船舶將必須與伊朗協調，使用最靠伊朗的航線；想駛離的則和阿曼協調，使用阿曼海域內的航線；儘管不允許向船舶收通行費等名目的費用，但可能不會禁止伊朗向船舶收「自願性」費用，以支付海峽維安及事故搜救等所需費用。

該協議一公諸於世，美伊就將重返談判桌，討論伊朗核計畫等議題；阿曼與卡達也正推動在該協議草案納入（暫時讓伊朗）豁免制裁等誘因，以允許伊朗出售石油。相關誘因可能有助伊朗遵守該協議，但也可能因此使該協議延後公布。

加里巴巴迪對ＩＲＮＡ說，伊朗是否向通過海峽的船舶收通行費，將取決伊朗當局的決定及美國的做法；伊阿達成協議並不代表海峽就全面重開，而是有別於過去六十年，即二月底伊美開戰前做法的新模式。在此一模式下，部分航線將必須經過伊朗領海。

加里巴巴迪並指稱，伊朗已收到訊息，顯示美國準備恢復履行承諾，但他未多詳述。

英國智庫皇家國際事務研究所主任瓦基爾說，伊阿協議可能又讓美伊暫時停火，但距美伊達成最終和平協議仍有很長一段路。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導說，伊阿協議即將出爐，但恐不是川普想要的版本。美伊對重開海峽的理解根本不同。而如今的局面，是美伊六月ＭＯＵ關鍵條文措辭含糊不清埋下的苦果，且對美鷹派的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）是否同意猶未可知，因此該協議能否真正落實仍有變數。

關鍵之一是伊朗談判代表沒有納入ＩＲＧＣ成員。一位對伊阿談判知情的波斯灣國家高層預估，七日前伊阿達成協議的機率約五成。

伊朗 美國 荷莫茲海峽

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