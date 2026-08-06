快訊

魔鬼藏細節裡？宏碁接手僅2天赫見兆基缺失 李文詳辭董座撤出經營層

姜厚任小2輪女友前夫曝光！以「余家菁」嫁縣府農業處科長 交往3個月閃婚

聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦盼荷莫茲海峽協議 助恢復美伊談判

中央社／ 伊斯蘭馬巴德6日綜合外電報導
巴基斯坦希望有關荷莫茲海峽問題的協議，能促使美國與伊朗在巴國協助斡旋的諒解備忘錄框架下恢復談判。 路透
巴基斯坦希望有關荷莫茲海峽問題的協議，能促使美國與伊朗在巴國協助斡旋的諒解備忘錄框架下恢復談判。 路透

巴基斯坦外交部今天表示，巴方希望有關荷莫茲海峽問題的協議，能促使美國伊朗在巴國協助斡旋的諒解備忘錄框架下恢復談判。

法新社報導，巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）告訴記者：「我們希望有關海峽的協議能為持續進行對話鋪路，尤其是恢復伊朗與美國的技術層級會談。」

伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）昨天表示，伊朗與阿曼已就1條讓船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行路線達成共識，但海峽開放與否仍取決於美國是否履行承諾。

貝卡伊還透露，伊朗與阿曼正就兩國共同管理荷莫茲海峽的相關安排進行最後調整。他說，「若無某些第三方阻撓」，相關聯合聲明正在進行最後審視和草擬。

伊朗 美國 巴基斯坦 荷莫茲海峽

延伸閱讀

伊朗稱已與阿曼同意荷莫茲海峽通行航道 海峽重開與否取決美國

和川普風聲不同調？伊朗強調未與美談判 專注與阿曼達成荷莫茲海峽協議

美伊戰爭現轉機？卡達稱外交接觸有進展 巴基斯坦官員：先讓雙方對話

卡達：美伊談判取得進展 調停方正協助交換協議草案

相關新聞

美軍將彈盡炮絕？美伊戰爭歷經五個月 美軍方領導人不斷警告川普

據三位了解數據的人士向路透社透露，美軍在與伊朗在過去為期五個月的戰爭中，已經消耗了大部分高精度遠程導彈的庫存。這些導彈主要是地對地武器，就是 「陸軍戰術導彈系統」 （Army Tactical Missile Systems ATACMS) 和「精確打擊導彈」 （ Precision Strike Missiles PrSM)。

協議草案 伊朗阿曼將共管荷莫茲海峽

伊朗外交部發言人貝卡伊五日說，伊朗與阿曼已就開闢一條安全通過荷莫茲海峽（下稱海峽）的航線達成協議，正就兩國共管海峽的相關安排做最後調整。不過，伊朗副外長加里巴巴迪強調，就算伊阿達成該協議，也不代表海峽就全面重開，若船舶要在海峽自由航行，美國需做出若干保證。

伊朗總統逼最高領袖現身 爆請辭28次換密會…見完反更困惑

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」4日報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴3月掌權至今神隱5個月，連伊朗總統裴澤斯基安也屢次被拒於門外。消息人士稱，裴澤斯基安曾多次以辭職相逼爭取會面，甚至累計28度提出辭職，最後換來一場極不尋常的車內祕密會晤。當時裴澤斯基安被禁止與穆吉塔巴握手，甚至看不到他的真面目，事後困惑到向幕僚確認對方到底是不是最高領袖。

伊朗阿曼協議草案 擬禁美以船隻通行荷莫茲 敵對國須先賠償

伊朗媒體披露的伊朗與阿曼擬定的協議顯示，德黑蘭尋求禁止美國和以色列船隻通過荷莫茲海峽，並要求敵對國家在使用這條關鍵航道前進行賠償。

荷莫茲海峽重開快了？川普稱進展不錯 伊朗議長反譏作秀外交

美國總統川普6日表示，重開荷莫茲海峽的協議尚未敲定，但暗示美伊談判仍在繼續，近期可能達成協議。不過，伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）卻在X發文，批評川普政府的「作秀外交」。

早知攻伊彈藥吃緊！CNN：川普不滿消息曝光 弱化美談判立場

CNN 6日報導，美國資深官員表示，美國總統川普近日私下抱怨，在他一再威脅採取進一步軍事行動、試圖促使伊朗同意達成協議之際，彈藥庫存減少的消息曝光，讓美國在關鍵時刻顯得軟弱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。