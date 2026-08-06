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巴基斯坦盼荷莫茲海峽協議 助恢復美伊談判
巴基斯坦外交部今天表示，巴方希望有關荷莫茲海峽問題的協議，能促使美國與伊朗在巴國協助斡旋的諒解備忘錄框架下恢復談判。
法新社報導，巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Andrabi）告訴記者：「我們希望有關海峽的協議能為持續進行對話鋪路，尤其是恢復伊朗與美國的技術層級會談。」
伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）昨天表示，伊朗與阿曼已就1條讓船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行路線達成共識，但海峽開放與否仍取決於美國是否履行承諾。
貝卡伊還透露，伊朗與阿曼正就兩國共同管理荷莫茲海峽的相關安排進行最後調整。他說，「若無某些第三方阻撓」，相關聯合聲明正在進行最後審視和草擬。
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