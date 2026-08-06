加薩為超過100具遺體辦大規模集體葬禮 停火卡關重建前景未明

加薩走廊日前舉行自2023年以哈戰爭爆發以來規模最大的集體葬禮，上百具遺體也使以哈停火第二階段再度成為焦點。埃及消息人士表示，「如果事態沒有進展，將令人非常擔憂，屆時恐需討論加薩局勢進一步升級。」

綜合外媒報導，8月4日，超過100具覆蓋巴勒斯坦國旗的棺木，整齊排列在加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah），數百名巴勒斯坦民眾聚集在側為他們送別。這些遺體是2023年11月22日以色列空襲的罹難者。

當時，以色列空襲加薩市一處住宅區，造成超過300人死亡。由於戰火持續，且搜救設備不足，當年僅尋獲約40具遺體，其餘多人被深埋在瓦礫下，直到近期停火後，搜救人員歷經十數天挖掘，才陸續尋獲這些遺骸。

「新阿拉伯報」（New Arab News）5日根據巴勒斯坦民防部門統計，目前仍有數十名失蹤者下落不明，整個加薩地區估計仍有約7400具遺體埋在倒塌建築物下，搜尋工作可能還需數月甚至更久。

這場遲來近3年的告別儀式，不僅再次凸顯戰爭留下的傷痕，也因正值巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）7月6日宣布移交加薩行政管理、以色列持續要求其解除武裝之際，使停火第二階段及戰後治理前景再度成為焦點，加薩政治局勢也出現重大變化。

哈瑪斯7月6日宣布解散其在加薩的治理機構，並準備將行政管理權移交給「加薩國家行政委員會」（National Committee for the Administration of Gaza，NCAG），希望推動停火協議第二階段及戰後重建工作。此委員會由美國總統川普於去年10月斡旋以哈達成停火時推動促成。

然而，以色列至今仍未停止攻擊加薩走廊，8月2日對加薩的空襲，造成至少9名巴勒斯坦人死亡。約旦河西岸目前的局勢也相當緊張，以色列非法屯墾居民和以色列軍隊不斷對當地巴勒斯坦居民發動襲擊，意圖將他們驅逐出村莊，以便為占領更多屯墾區。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於5日重申，只有哈瑪斯全面解除武裝，加薩非軍事化與建立新的民事治理機構等，以方才可能接受新的治理安排。英國「獨立報」（The Independent）5日根據加薩衛生部門統計指出，自去年10月達成停火協議以來，至少還有1230名巴勒斯坦人在以色列持續的空襲中喪生。

哈瑪斯則表示，拒絕接受單方面解除武裝，認為只要以色列仍占領巴勒斯坦土地，武裝抵抗就具有正當性。因此，雙方對停火第二階段核心議題仍存在重大分歧。

埃及「金字塔報」（Ahram Online）5日報導，埃及政府計劃在8月主持巴勒斯坦各派系會議，以推動巴勒斯坦內部團結。且目前各方正透過埃及、卡達及美國持續斡旋，希望儘快讓技術官僚委員會進駐加薩，接管公共服務及重建事務。

報導指出，即使哈瑪斯退出行政管理，若缺乏安全安排及各方政治共識，新治理架構恐難真正運作，數十億美元的國際重建援助也難以全面展開。

報導進一步引述埃及消息人士表示，「如果會後事態沒有進展，將令人非常擔憂，因為屆時將不得不討論加薩局勢的進一步升級。」

加薩青年米克達（Ahmed Miqdad）告訴中央社記者，加薩居民112具遺體相隔近3年得以安葬，僅代表加薩人道創傷至今仍未結束，且對於許多在戰火中失去親人的巴勒斯坦家庭而言，停火談判遲遲無法突破、戰後治理模式尚未底定，讓他們的生活愈發痛苦，且重建家園與恢復正常生活的希望依舊遙遙無期。