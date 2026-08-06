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以黎羅馬談判進行中 以軍再通報黎南有官兵陣亡
儘管由美國斡旋的羅馬停火談判仍在進行，以色列在發動新一輪空襲後，今天仍通報在黎巴嫩南部出現1個多月來首批軍人陣亡消息。
法新社報導，以色列軍方證實，以黎昨天在交戰中共有2名後備役軍人陣亡。這是以色列自6月28日以來，首度通報有官兵於黎巴嫩南部陣亡。
在以色列發動空襲並發布數週來首次撤離警告的同時，美國在羅馬主導以黎兩國的外交談判，以終止敵對行動；黎巴嫩官方則尋求以色列從黎南分階段撤軍
以色列軍方在通知南部曼蘇里鎮（Mansouri）居民撤離後不久發表聲明指出：「為回應真主黨恐怖組織公然違反停火協議的行為，以色列國防軍已開始在黎巴嫩南部進行精準打擊。」
黎巴嫩官方媒體報導，另1場空襲造成1人死亡、11人受傷。
知情人士透露，以色列在羅馬要求將當天與黎巴嫩的談判提前3小時結束；以色列代表團團長、美國駐以大使萊特爾（Yechiel Leiter）指責黎巴嫩方面涉嫌「誤導性洩密」。
不過，談判預計將於今天復談，繼續進行第3天，也是最後1天的議程。
本週談判是以黎戰爭以來的第7輪談判。真主黨今年3月為支持伊朗，向以色列發射火箭彈，因而捲入中東戰爭。
以色列以大規模空襲和地面入侵回擊，黎巴嫩方面表示，相關行動已造成逾4300人死亡。
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