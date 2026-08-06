快訊

中聯油下架會議紀錄「C專家」說話了 訂20%是製造問題非解決問題

國安基金第九次護盤標的揭曉！權王台積電買最多大賺77億 報酬率100%

北京對台「失能戰」曝光！3手段癱瘓台北市 迫使屈服非摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

以黎羅馬談判進行中 以軍再通報黎南有官兵陣亡

中央社／ 耶路撒冷6日綜合外電報導

儘管由美國斡旋的羅馬停火談判仍在進行，以色列在發動新一輪空襲後，今天仍通報在黎巴嫩南部出現1個多月來首批軍人陣亡消息。

法新社報導，以色列軍方證實，以黎昨天在交戰中共有2名後備役軍人陣亡。這是以色列自6月28日以來，首度通報有官兵於黎巴嫩南部陣亡。

在以色列發動空襲並發布數週來首次撤離警告的同時，美國在羅馬主導以黎兩國的外交談判，以終止敵對行動；黎巴嫩官方則尋求以色列從黎南分階段撤軍

以色列軍方在通知南部曼蘇里鎮（Mansouri）居民撤離後不久發表聲明指出：「為回應真主黨恐怖組織公然違反停火協議的行為，以色列國防軍已開始在黎巴嫩南部進行精準打擊。」

黎巴嫩官方媒體報導，另1場空襲造成1人死亡、11人受傷。

知情人士透露，以色列在羅馬要求將當天與黎巴嫩的談判提前3小時結束；以色列代表團團長、美國駐以大使萊特爾（Yechiel Leiter）指責黎巴嫩方面涉嫌「誤導性洩密」。

不過，談判預計將於今天復談，繼續進行第3天，也是最後1天的議程。

本週談判是以黎戰爭以來的第7輪談判。真主黨今年3月為支持伊朗，向以色列發射火箭彈，因而捲入中東戰爭。

以色列以大規模空襲和地面入侵回擊，黎巴嫩方面表示，相關行動已造成逾4300人死亡。

美國 以軍 以色列 黎巴嫩 羅馬

延伸閱讀

川普老招重演 專家：美伊戰爭走進死巷

伊朗否認與美國談判 川普警告：達成協議或投降

伊朗征戰最終目標 內部兩派分歧

拒絕同意川普方案 內唐亞胡堅持哈瑪斯徹底繳械才撤軍

相關新聞

荷莫茲難回戰前狀態！伊朗阿曼將達成協議 川普6月協議埋苦果

CNN報導，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽的協議即將出爐，但恐怕不是美國總統川普想要的版本。美伊對「重新開放」海峽的理解根本不同，德黑蘭希望藉新安排鞏固對海峽的主導權，這項收穫遠比收費更有意義，華府與波斯灣多國卻難以接受。如今的局面是美伊6月諒解備忘錄關鍵條文含糊不清埋下的苦果，加上強硬派伊朗伊斯蘭革命衛隊是否首肯仍未可知，協議能否真正落實仍有變數。

川普想猛攻伊朗卻辦不到？傳怒責赫塞斯誤導 讓他以為美軍彈藥荒已解

美國總統川普傳出上周五在大衛營舉行內閣會議時，當面質問國防部長赫塞斯，為何美軍至今仍未解決關鍵彈藥庫存嚴重短缺的問題。知情人士透露，川普表示，他先前被誤導，以為短缺問題「已經解決」。長程飛彈和防空攔截彈不足，已限制川普對伊朗發動更多大規模攻擊的軍事選項。

伊朗戰爭下一站？紐時披露中情局成立古巴小組 秘密任務曝光

紐約時報5日引述知情人士透露，美國中央情報局（CIA）已祕密成立古巴專案小組，準備對哈瓦那展開更有系統的施壓行動，目標是分化古巴政治高層，促使被視為反美的強硬派下台，改由較務實、也更願意接受美國總統川普要求的領導人取而代之。

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

華盛頓郵報5日獨家報導，2名知情人士透露，美國總統川普對伊朗戰爭的不滿上周在大衛營爆發，要求國防部長赫塞斯解釋，為何他顯然在彈藥極度短缺一事上受到誤導，而這項問題如今可能限制美國對伊朗採取軍事行動的選項。

荷莫茲海峽協議達成？伊朗不收通行費 有權監督進入海峽船隻

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）5日告訴記者，伊朗與阿曼已就開闢一條安全通過荷莫茲海峽的航道達成協議，目前正敲定主要內容綱要。知情人士表示，雙方正在敲定的草案將賦予德黑蘭監督進入波斯灣船隻的權力，但不允許徵收通行費或服務費。

路透：伊朗警告波灣國家 美再動武將報復攻擊區域能源設施

路透社獨家報導，5名消息人士表示，伊朗已警告波斯灣國家，若美國再次攻擊伊朗領土，伊朗將攻擊整個波斯灣地區的重要能源基礎設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。