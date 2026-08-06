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伊朗總統：目前難與最高領袖穆吉塔巴聯繫

中央社／ 德黑蘭5日綜合外電報導

伊朗總統裴澤斯基安今天表示，目前要和伊朗最高領袖穆吉塔巴取得聯繫「非常困難」。

法新社報導，伊朗前最高領袖哈米尼（AliKhamenei）今年初在美國以色列發動的攻擊中喪生，他的兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也在同一次空襲中受傷，但自他繼任最高領袖以來從未公開露面。

裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）說：「目前要與他取得聯繫非常困難，但無論如何，他的存在對我們是極大的力量來源，支持著我們繼續前進。」

穆吉塔巴主要透過書面聲明對外溝通，但在伊朗與美國發生衝突之際，他極度低調的作風令外界開始揣測他和其他高層官員關係。

值得注意的是，他上個月未出席父親的國葬儀式。

然而，裴澤斯基安為穆吉塔巴辯護，堅稱曾與他進行相當有效率的會議，並感受到他「善意和非常健全的邏輯」。

他說：「不幸的是，當前局勢讓一些居心不良的人得以用不同的方式描述他，並樹立出另一種形象。」

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