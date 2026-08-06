荷莫茲難回戰前狀態！伊朗阿曼將達成協議 川普6月協議埋苦果

CNN報導，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽的協議即將出爐，但恐怕不是美國總統川普想要的版本。美伊對「重新開放」海峽的理解根本不同，德黑蘭希望藉新安排鞏固對海峽的主導權，這項收穫遠比收費更有意義，華府與波斯灣多國卻難以接受。如今的局面是美伊6月諒解備忘錄關鍵條文含糊不清埋下的苦果，加上強硬派伊朗伊斯蘭革命衛隊是否首肯仍未可知，協議能否真正落實仍有變數。

伊朗與阿曼就荷莫茲海峽協議的草擬工作進入最後階段，美國總統川普也稱，可望本周宣布協議，將重新開放這條關鍵航道，緩解全球經濟壓力，並有助於結束戰爭。

然而，目前各方連誰在參與談判都說法不一。伊朗始終強調，只與阿曼協商海峽的臨時航運安排。

此外，一名熟悉談判的波斯灣高層表示，7日前達成協議的機率約5成。消息人士指，關鍵之一是伊朗談判代表團沒有強硬派伊朗伊斯蘭革命衛隊代表，而協議最終細節仍須獲得革命衛隊首肯。

荷莫茲協議仍有多項關卡，包括革命衛隊是否願意降低對海峽的控制、伊朗何時可攔截船隻，以及重新開放是否涵蓋美國等外國軍艦。美聯社指出，美國解除對伊朗港口封鎖很可能是協議前提。至於是否恢復伊朗石油出口豁免，以及新協議是否將重啟或取代6月的美伊諒解備忘錄則仍未明朗。

CNN指出，德黑蘭對川普樂見荷莫茲協議有進展感到意外，伊方近日才指責美國干擾伊阿談判、拖慢進程，這似乎凸顯伊美對重新開放海峽的理解有落差。

目前伊阿討論把通過阿曼水域的南部航線與伊朗領海的北部航線，整合成一條雙向走廊。但伊朗要求保留對海峽的主導權，負責安全、除雷及海事服務。伊朗談判委員會成員阿喬爾盧（Saeed Ajorlu）表示，德黑蘭希望建立為期1至3個月、由「伊朗占主導地位」的臨時安排。

這意味伊朗無意讓海峽恢復至戰前狀態，對德黑蘭而言，掌控或監督這處海上咽喉，如今已和核濃縮權一樣，成為不可退讓的紅線。

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」的帕西（Trita Parsi）指出，德黑蘭真正的目標，是把戰爭期間取得的籌碼轉化為長期參與海峽治理的政治與制度性地位，藉此在不必持續動用軍事脅迫的情況下，保住大部分戰時影響力。

歸根究柢，美伊6月簽署的初步和平協議因關鍵條文措辭模糊，加上伊朗與多數國家對相關國際法的解讀存在重大分歧，早已埋下爭議。法律與國安網站「法律戰」指出，這些模糊措辭並未解決核心問題，只是將爭議往後拖延。

以色列安全專家西崔諾維茲（Danny Citrinowicz）認為，要讓海峽恢復至戰前狀態，不是讓伊朗政權更迭，就是持續投入軍力強行控制海峽，但兩者成本都高得令華府難以接受，「有時候，最不理想的選項，反而是唯一現實的選項」。

然而，協議每拖一天，全球石油市場的壓力就持續加劇。

沙烏地國營企業阿美石油公司（Saudi Aramco）執行長納瑟（Amin Nasser）表示，即使海峽立即重開，也可能需要長達18個月才能補回耗損的原油庫存；目前每延宕一天，就約有1500萬桶原油無法經由海峽運往全球市場。