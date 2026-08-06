分析：劃分航道解封荷莫茲 伊朗變相取得海峽控制

伊朗表示他們與阿曼即將達成協議，將敲定一個雙方都能接受的方案恢復荷莫茲海峽航運並收取費用。分析指出，這協議等於變相將海峽航運控制權交給伊朗。

紐約時報指出，伊朗與阿曼分別位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條戰略水道的兩側，兩國近期一直在談判，希望找出重新開放海峽的方案。伊朗今年稍早為報復遭美國與以色列攻擊而封控攸關全球大量石油、天然氣輸運的荷莫茲海峽。

在美、以2月28日攻擊伊朗引發戰爭前，荷莫茲海峽一直是開放的國際水道，如今伊朗官員開始堅持，他們不會放棄對海峽保有某種程度的控制權。

伊朗國營媒體引述外交部發言人貝卡伊（EsmailBaghaei）說：「雙方已就預定路線的地理座標達成共識。只要第三方不加干涉，兩國這份包含核心考量與共識要點的聯合聲明，就會進入最終審閱與起草階段。」

熟悉這份協議架構的官員告訴紐時，根據協議條款，駛入波斯灣的船隻將走一條由伊朗控制、且靠近伊朗海岸的航道；離開波斯灣的船隻則走靠近阿曼這側的航道。

伊朗官員表示，雖然不會對通過海峽的船隻收取通行費，但協議內含一項「服務費」（service fee），用於支付航運活動對環境造成的影響、貨船與油輪的安全保障，以及相關人力配置等成本。伊朗官員表示，這些收入將由伊朗與阿曼平分。

然而美方官員在3日時表示，任何經由海峽所設立的「臨時」航線都不需經過伊朗批准或許可，也不會收取任何通行費。

華爾街日報引述知情人士透露，伊朗與阿曼這份為期60天的協議規定，進入荷莫茲海峽的船隻將在與德黑蘭協調後，使用最靠近伊朗一側的航道；駛離海峽的船隻則將在與馬斯開特協調後，使用位於阿曼一側的航道。

知情人士表示，這項協議雖然規定不得向船隻收取通行費或額外費用，但伊朗仍有可能收取自願性費用，以支應安全維護與搜救等成本。如果協議宣布達成，美國與伊朗將重返談判桌，討論包括伊朗核計畫以及金融紓困等議題。

另有消息人士透露，阿曼與卡達正推動在協議裡納入制裁豁免等誘因，以允許伊朗出口石油。

大西洋理事會（Atlantic Council）的全球能源中心高級研究員華爾德（Ellen Wald）說：「問題在於川普政府是否明白這協議等於變相將航運控制權交給伊朗？一旦波斯灣產油國選擇使用需經伊朗批准的航線，就等同將荷莫茲海峽的掌控權奉送給伊朗政權。」

路透社也引述一名伊朗高層消息人士與兩名區域官員透露，伊朗與阿曼提議達成一項協議，以協助結束伊朗與美國長達5個月的戰爭。這項協議將使德黑蘭當局取得對經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進入波斯灣船隻的控制權，這也是迄今對伊朗最大的讓步之一。

美方並未立即對這項提議發表評論。儘管美國總統川普曾表示，重新開放荷莫茲海峽的協議即將達成，但美國官員一再強調，絕不會同意由伊朗控制這條全球最重要能源供應貿易航道的通行權。

若協議賦予伊朗管理船舶通行荷莫茲海峽的權力，將意味著美國與以色列於2月發動的這場戰爭，意外將區域權力平衡弄成有利於德黑蘭。戰爭爆發前，荷莫茲海峽對所有船隻自由開放，且不收取任何費用。

各方正為中東地區展開更廣泛外交努力之際，伊朗與阿曼也一直就荷莫茲海峽展開雙邊談判，兩國分別控制荷莫茲海峽北、南航道。伊朗表示，會談取得「重大進展」。

在此同時，5名消息人士稱伊朗已警告波斯灣國家，若美國對其領土發動任何新攻擊，都將引發伊朗對區域內關鍵能源基礎設施的報復行動。德黑蘭試圖透過威脅華府在該地區最緊密的盟友，提高美國採取軍事行動的代價。

一位波斯灣消息人士說：「伊朗的警告相當明確：如果美國瞄準伊朗的基礎設施，他們就會透過打擊波斯灣地區的能源設施及其他區域目標作為報復。」

伊朗持續以飛彈和無人機對華府在該地區的盟友展開反擊，同時也鎖定未經伊朗許可而通過荷莫茲海峽的商業船隻。