聽新聞
0:00 / 0:00
荷莫茲海峽風雲緊 油輪通報聽見爆炸聲船員均安
英國海事貿易行動辦公室今天表示，一艘油輪通報在航經靠近阿曼的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時聽見爆炸聲。伊朗與阿曼目前正就聯合管理荷莫茲海峽舉行會談。
法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）在社群平台X上表示：「一艘油輪船長通報在經過荷莫茲海峽時聽到兩起爆炸聲。」
這起事件發生在阿曼的庫姆扎爾（Kumzar）東南方約16公里處。
英國海事貿易行動辦公室說：「通報確認船員與船隻均安全。目前未接獲環境損害相關通報。」
伊朗自2月28日戰事爆發以來實質控制荷莫茲海峽，曾以未按規定航線行駛為由對船舶開火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。