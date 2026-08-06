快訊

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」遭留一星負評 蔣萬安大氣回應

年輕人「四貸同堂」重壓股市！銀行高層揭兩大死角：看不見過度借貸

都是台股惹的禍？兆基事件敲響2警鐘 中小企業當心

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽風雲緊 油輪通報聽見爆炸聲船員均安

中央社／ 杜拜6日綜合外電報導

英國海事貿易行動辦公室今天表示，一艘油輪通報在航經靠近阿曼的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時聽見爆炸聲。伊朗與阿曼目前正就聯合管理荷莫茲海峽舉行會談。

法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）在社群平台X上表示：「一艘油輪船長通報在經過荷莫茲海峽時聽到兩起爆炸聲。」

這起事件發生在阿曼的庫姆扎爾（Kumzar）東南方約16公里處。

英國海事貿易行動辦公室說：「通報確認船員與船隻均安全。目前未接獲環境損害相關通報。」

伊朗自2月28日戰事爆發以來實質控制荷莫茲海峽，曾以未按規定航線行駛為由對船舶開火。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 油輪 爆炸

延伸閱讀

川普喊美伊恢復談判 德黑蘭駁斥說法油價跌

伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

美伊談判前景未明 曼德、荷莫茲海峽航運量大致持平

紐時：荷莫茲海峽重啟 協議接近成形 川普恐付出大代價

相關新聞

荷莫茲難回戰前狀態！伊朗阿曼將達成協議 川普6月協議埋苦果

CNN報導，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽的協議即將出爐，但恐怕不是美國總統川普想要的版本。美伊對「重新開放」海峽的理解根本不同，德黑蘭希望藉新安排鞏固對海峽的主導權，這項收穫遠比收費更有意義，華府與波斯灣多國卻難以接受。如今的局面是美伊6月諒解備忘錄關鍵條文含糊不清埋下的苦果，加上強硬派伊朗伊斯蘭革命衛隊是否首肯仍未可知，協議能否真正落實仍有變數。

打伊朗耗盡彈藥卻不知情？華郵：川普上周在大衛營怒飆防長赫塞斯

華盛頓郵報5日獨家報導，2名知情人士透露，美國總統川普對伊朗戰爭的不滿上周在大衛營爆發，要求國防部長赫塞斯解釋，為何他顯然在彈藥極度短缺一事上受到誤導，而這項問題如今可能限制美國對伊朗採取軍事行動的選項。

川普想猛攻伊朗卻辦不到？傳怒責赫塞斯誤導 讓他以為美軍彈藥荒已解

美國總統川普傳出上周五在大衛營舉行內閣會議時，當面質問國防部長赫塞斯，為何美軍至今仍未解決關鍵彈藥庫存嚴重短缺的問題。知情人士透露，川普表示，他先前被誤導，以為短缺問題「已經解決」。長程飛彈和防空攔截彈不足，已限制川普對伊朗發動更多大規模攻擊的軍事選項。

伊朗戰爭下一站？紐時披露中情局成立古巴小組 秘密任務曝光

紐約時報5日引述知情人士透露，美國中央情報局（CIA）已祕密成立古巴專案小組，準備對哈瓦那展開更有系統的施壓行動，目標是分化古巴政治高層，促使被視為反美的強硬派下台，改由較務實、也更願意接受美國總統川普要求的領導人取而代之。

荷莫茲海峽協議達成？伊朗不收通行費 有權監督進入海峽船隻

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）5日告訴記者，伊朗與阿曼已就開闢一條安全通過荷莫茲海峽的航道達成協議，目前正敲定主要內容綱要。知情人士表示，雙方正在敲定的草案將賦予德黑蘭監督進入波斯灣船隻的權力，但不允許徵收通行費或服務費。

路透：伊朗警告波灣國家 美再動武將報復攻擊區域能源設施

路透社獨家報導，5名消息人士表示，伊朗已警告波斯灣國家，若美國再次攻擊伊朗領土，伊朗將攻擊整個波斯灣地區的重要能源基礎設...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。