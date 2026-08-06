荷莫茲海峽風雲緊 油輪通報聽見爆炸聲船員均安

CNN報導，伊朗與阿曼就荷莫茲海峽的協議即將出爐，但恐怕不是美國總統川普想要的版本。美伊對「重新開放」海峽的理解根本不同，德黑蘭希望藉新安排鞏固對海峽的主導權，這項收穫遠比收費更有意義，華府與波斯灣多國卻難以接受。如今的局面是美伊6月諒解備忘錄關鍵條文含糊不清埋下的苦果，加上強硬派伊朗伊斯蘭革命衛隊是否首肯仍未可知，協議能否真正落實仍有變數。

2026-08-06 11:09