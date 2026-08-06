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川普想猛攻伊朗卻辦不到？傳怒責赫塞斯誤導 讓他以為美軍彈藥荒已解
美國總統川普傳出上周五在大衛營舉行內閣會議時，當面質問國防部長赫塞斯，為何美軍至今仍未解決關鍵彈藥庫存嚴重短缺的問題。知情人士透露，川普表示，他先前被誤導，以為短缺問題「已經解決」。長程飛彈和防空攔截彈不足，已限制川普對伊朗發動更多大規模攻擊的軍事選項。
華盛頓郵報報導，美軍在伊朗戰事爆發後的第一個月，就發射超過850枚戰斧巡弋飛彈，以及逾1,000枚愛國者和薩德系統攔截彈。戰事初期另消耗超過1,300枚陸軍戰術飛彈（ATACMS），庫存幾乎見底。彈藥不足也波及烏克蘭，西方目前缺乏足夠庫存協助補充防空武器。
據知情人士透露，赫塞斯將責任歸咎於副部長范伯格（Stephen Feinberg），指責他未讓川普充分掌握情況。
白宮否認報導，強調川普完全信任赫塞斯；五角大廈也表示，彈藥庫存耗盡、內部意見不合等說法純屬虛構。
儘管川普多次公開讚賞赫塞斯，但知情人士表示，伊朗戰事陷入僵局，加上戰事曠日持久、成本龐大，已削弱川普對他的信心。開戰至今已有18名美軍陣亡、數百人受傷，阿拉伯鄰國也日益擔心戰爭及荷姆茲海峽封閉帶來的長期經濟衝擊。
赫塞斯等人已要求國會追加670億美元緊急軍費，但參議院共和黨人尚未就審議策略達成共識。國防業者指出，從撥款、簽約到交貨往往需要數年，短期內難以填補缺口。
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