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荷莫茲海峽協議達成？伊朗不收通行費 有權監督進入海峽船隻

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
從阿曼穆桑達姆拍攝的荷莫茲海峽無人機空拍影像，攝於6月15日。路透
從阿曼穆桑達姆拍攝的荷莫茲海峽無人機空拍影像，攝於6月15日。路透

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）5日告訴記者，伊朗與阿曼已就開闢一條安全通過荷莫茲海峽的航道達成協議，目前正敲定主要內容綱要。知情人士表示，雙方正在敲定的草案將賦予德黑蘭監督進入波斯灣船隻的權力，但不允許徵收通行費或服務費。

華爾街日報報導，知情人士表示，雙方已就草案主要內容達成共識，包括在靠近伊朗一側設置入境航道，並在靠近阿曼一側設置出境航道。草案已提交美國、區域國家及伊朗最高領導階層，但仍待伊朗最高領導階層批准。

美國一再否認伊朗控制或將獲准控制海峽。但知情人士表示，根據這項為期60天的協議草案，進入海峽的船隻將與德黑蘭協調，使用最靠近伊朗的航線；駛離海峽的船隻則將與馬斯開特協調，使用阿曼海域內的航線。草案不允許向船隻收取通行費或其他費用，但可能不會禁止伊朗收取自願性款項，用以支付安全、搜索及救援等成本。

知情人士表示，若協議對外宣布，美國與伊朗將重返談判桌，討論伊朗核計畫及經濟紓困等議題。部分知情人士指出，阿曼與卡達正推動在協議中納入制裁豁免等誘因，以允許伊朗出售石油。這可能有助於鞏固協議，但也可能因額外細節尚待敲定，延後對外宣布的時間。

協議仍可能破局，或無法促使海峽重新開放。伊朗國營媒體報導，外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，伊朗是否向通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費，將取決於伊朗最高當局的決定及美方做法。他強調，這項諒解並不代表荷莫茲海峽全面重新開放，而是一種有別於過去60年做法的新模式。在這種模式下，相當一部分航線將通過伊朗領海。

加里巴巴迪還證實，伊朗已收到訊息，顯示美國準備「恢復履行承諾」，但未說明涉及哪些義務，或訊息如何傳達。

倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）中東事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，荷莫茲海峽協議可能讓交火再度暫停，但距離達成最終協議仍有很長一段路。她說：「德黑蘭與華府都有明確誘因爭取時間，觀察和平能維持多久。過程不會順利，雙方也在評估11月選舉前後是否可能再爆發一輪衝突。」

伊朗 美國 荷莫茲海峽

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伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

紐時：荷莫茲海峽重啟 協議接近成形 川普恐付出大代價

伊朗、阿曼協議接近成形：傳荷莫茲海峽將重開 歸伊朗控制

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