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路透：伊朗警告波灣國家 美再動武將報復攻擊區域能源設施

中央社／ 杜拜5日綜合外電報導
伊朗警告波斯灣國家，若美國再度攻擊，將報復打擊該區域重要能源設施。 路透社
伊朗警告波斯灣國家，若美國再度攻擊，將報復打擊該區域重要能源設施。 路透社

路透社獨家報導，5名消息人士表示，伊朗已警告波斯灣國家，若美國再次攻擊伊朗領土，伊朗將攻擊整個波斯灣地區的重要能源基礎設施，以示報復。

根據路透社，伊朗政府希望藉由威脅美國在波斯灣地區的最親近盟友，提高美國政府採取軍事行動所需承擔的成本。

消息人士指出，在美國總統川普於7月28日威脅攻擊伊朗能源網絡與基礎設施後，伊朗透過密集的高層外交接觸，向波斯灣國家傳達這項警告。

兩名伊朗高層官員、兩名波斯灣消息人士，以及一名知悉相關討論的區域高級外交官表示，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）已與沙烏地阿拉伯、土耳其及卡達外長，以及巴基斯坦陸軍參謀長交談。

上述高級外交官透露，阿拉奇呼籲美國的波斯灣盟友運用他們對川普的影響力，勸阻他不要再次發動攻擊，並警告對伊朗的任何攻擊，都將引發伊朗採取報復行動，攻擊美國在波斯灣地區的資產及能源設施。

該名外交官指出，阿拉奇在每次談話中皆傳達一致的訊息：「我們準備進行報復，但尋求外交解決方案，是避免區域衝突進一步升級，以及區域遭受破壞的最佳方法。」

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