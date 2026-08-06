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伊朗稱已與阿曼同意荷莫茲海峽通行航道 海峽重開與否取決美國

中央社／ 德黑蘭5日綜合外電報導

根據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗外交部發言人貝卡伊今天說，伊朗與阿曼已就1條讓船隻通過荷莫茲海峽的航行路線達成同意，但海峽開放與否仍取決於美國是否履行承諾。

法新社報導，貝卡伊（Esmaeil Baqaei）據稱對伊朗媒體記者表示，伊朗與隔荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）相望的阿曼（Oman）談判持續推進，雙方已就彼此「設想的航道地理座標達成同意」。

貝卡伊還透露，伊朗與阿曼正就兩國共同管理荷莫茲海峽的相關安排進行最後調整。他說，「若無某些第三方阻撓」，相關聯合聲明正在進行最後審視和草擬。

不過貝卡伊強調，就算伊朗和阿曼達成共識，也不代表荷莫茲海峽的所有船隻通行都安全。

他指出，這道海峽的任何恢復開放與否，取決於美國是否履行德黑蘭認定的承諾，也就是結束對伊朗港口的海上封鎖。

貝卡伊說：「美國方面造成荷莫茲海峽不安全的因素依然存在，特別是其海上封鎖，以及其他不利於伊朗和伊朗利益的侵略性和威脅行動。」

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