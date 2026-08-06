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美彈藥庫存告急！薩德攔截彈僅剩2成 陸軍長射程飛彈幾乎打光

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國白宮2019年7月15日在南草坪舉行第三屆「美國製造產品展示會」，現場展出一枚洛克希德馬丁公司生產的戰區高空防禦系統（THAAD）。路透
美國白宮2019年7月15日在南草坪舉行第三屆「美國製造產品展示會」，現場展出一枚洛克希德馬丁公司生產的戰區高空防禦系統（THAAD）。路透

路透與ＣＮＮ報導，多名知情人士透露，美伊戰爭已大量消耗美軍關鍵防空系統庫存，其中戰區高空防禦系統（薩德）庫存攔截彈已消耗近百分之八十，美軍指揮官警告防空飛彈庫存已「低到危險程度」。此外，美國陸軍的長射程飛彈幾乎全數打光。

薩德攔截彈庫存偏低的情況此前未曾被報導。ＣＮＮ與路透指出，愛國者與薩德均能偵測並摧毀來襲飛彈，是美國最有效的防空系統之一。戰略暨國際研究中心估計，美國在戰爭開始前庫存約有二千二百枚愛國者攔截飛彈，以及四五二枚薩德攔截彈。

二名消息人士向ＣＮＮ表示，與戰前相比，美軍已用掉近五分之四的薩德攔截彈，也已消耗約一半的愛國者攔截飛彈。

另一名消息人士向路透表示，自戰爭開始以來，美國已用掉全球庫存戰斧巡弋飛彈近半數。這些飛彈的生產商都並未回覆相關提問。

ＣＮＮ報導，波斯灣盟國也再次表達憂慮，擔心如果川普決定升級與伊朗的衝突，防空飛彈短缺可能影響他們抵禦伊朗報復的能力。

川普上周末決定取消對伊朗的新一波打擊前，彈藥庫存問題再次被提出。這至少是近幾周內第二次，川普的軍事顧問在討論伊朗衝突時，明確對關鍵彈藥數量日益減少表達憂慮。

路透報導，三名知情人士表示，美國陸軍在與伊朗長達五個月的戰爭期間，已用掉美軍全球庫存中大部分精準長射程飛彈，主要是陸軍地對地武器，包括陸軍戰術飛彈系統與精準打擊飛彈。其中兩人表示，美軍已用掉「幾乎全部」這類武器。

這些長程彈藥每枚造價超過一百萬美元（約台幣三一八○萬元），是美軍武器庫的重要組成部分，可從安全距離外精準打擊目標。

消息人士拒絕透露美國各型彈藥剩餘數量，但精準長程飛彈大量消耗，意味川普若重新對伊朗發動大規模攻擊，可能必須更依賴風險較高的飛機轟炸任務。

白宮被問及庫存數據時發布川普聲明，稱美國擁有的「彈藥遠比世界上任何國家都多」，而且「遠超過我們的需求」。

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