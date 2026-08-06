荷莫茲要通了？川普：美伊討論氛圍很棒 協議48小時內見分曉

美國總統川普四日接受福斯新聞訪問時表示，儘管伊朗官員一再否認，美伊正進行「非常好的討論」。他說，荷莫茲海峽將「很快」重新開放，否則美國就會對伊朗發動新一輪猛攻。他還說，協議進展本周五前分曉。

川普向福斯新聞表示，如果伊朗不履行承諾美國就會恢復空襲。他說：「海峽很快就會開放，否則他們將遭到非常猛烈的打擊，然後海峽就會開放。如果他們再次反悔，將遭到非常猛烈的打擊。他們知道也了解這一點。我別無選擇。」

他說，「真正的重擊還沒到來，希望我們不必動用。我希望不會。」

川普表示：「伊朗永遠不會擁有核武。他們現在已經無法擁有，但這將正式確定。」他接著回憶原定的升級行動：「我們原本將發動一場極其猛烈的攻擊，是二戰以來最大的一次，然後他們打電話給我說，拜託，我們可以談談嗎？我說：『可以，我們可以談。讓我們把事情辦妥。終於，讓我們把事情辦妥。』」

根據福斯新聞畫面，川普四日登上空軍一號前又被問及伊朗問題進展，他說：「我們將在四十八小時內知道。」這段影片是在美東時間四日晚間廿三時五十七分（台灣時間五日十一時五十七分）發布，四十八小時後約為台灣時間七日中午。

Axios四日報導，區域消息人士與美國官員表示，美國、伊朗與阿曼將就重新開放荷莫茲海峽達成臨時協議，美方希望最快五日宣布。

這項協議旨在恢復美伊停火並重啟核協議談判。消息人士表示，討論中協議將由阿曼與伊朗在荷莫茲海峽實施為期六十天的臨時安排，且可能延長。所有經荷莫茲海峽進入波斯灣的船舶，都將沿北側航道通過伊朗水域，所有駛出海峽的船舶，將沿南側航道通過阿曼水域，六十天內不會收取通行費或其他費用，各方致力於在卅天內清除海峽中央航道的水雷；完成清雷後，中央航道將依照阿曼與伊朗有待協商的永久安排，供船舶進出。

伊朗國營媒體報導，即使伊朗和阿曼達成協議，也不代表這條航道將立即開放。報導指出，相關談判完全由伊朗與阿曼直接進行，「與美國無關」。伊朗官員表示，只要「美國違規行為」持續存在，荷莫茲海峽就會維持關閉狀態。