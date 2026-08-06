川普：美伊進行「很好的討論」 伊朗問題進展將在48小時內明朗

美國總統川普4日接受福斯新聞訪問時表示，儘管伊朗官員一再否認，但華府與德黑蘭正進行「非常好的討論」。他還說，荷莫茲海峽將「很快」重新開放，否則美國就會對伊朗發動新一輪猛烈攻擊。

美股5日早盤上漲，標普500和那斯達克綜合指數再創新高，對中東和談突破的期盼，抵銷SpaceX和超微（AMD）股價大跌的拖累。歐亞股市表現同樣強勁。

道瓊指數早盤上漲1%，標普500和那斯達克指數則分別漲0.6%和0.5%，標普500指數4日收盤首度衝破7,700點，讓投資人更相信這波漲勢有撐。費半指數繼4日狂飆超過6%後，5日早盤震盪整理。

日、韓股市5日都大漲逾3%，英法德股市同樣走高。

美國總統川普表示，與伊朗進行「很好的會談」， 荷莫茲海峽將「很快」重啟。川普告訴福斯新聞主持人：「我們正進行非常好的討論。他們不願承認，但沒錯，這多少令人有點不安。」他並補充：「唯一重要的是行動，而他們想達成協議。我們會看看情況如何發展。如果他們不達成協議，後果會非常糟糕。」

川普同時警告，如果伊朗不履行承諾，美國就會恢復空襲。他說：「海峽很快就會開放，否則他們將遭到非常猛烈的打擊，然後海峽就會開放。」他稍後補充：「如果他們再次反悔，將遭到非常猛烈打擊。他們知道，也了解這一點。我別無選擇。」

他說，自己的第一選擇不是重新發動攻擊，而是尋求外交協議，「我們已經非常、非常猛烈地打擊他們，但真正重擊還沒到來，希望我們不必動用。我希望不會。」

川普表示：「伊朗永遠不會擁有核武。他們現在已經無法擁有，但這將確定下來。」他接著回憶原定的升級行動：「我們原本將發動一場極其猛烈攻擊，是二戰以來規模最大的一次，然後他們打電話給我，非常有禮貌地說，拜託，我們可以談談嗎？我說：『可以，我們可以談。讓我們把事情辦妥。終於，讓我們把事情辦妥。』」

他強調，德黑蘭問題早就應該處理。「這件事50年來本應由其他總統完成。你知道，外界一直說47年，但現在又過了三年，已經超過50年。其他總統或其他國家本來應該有能力做到。我做了不得不做的事，因為如果他們擁有核武，整個世界將會完全不同。」

根據福斯新聞影片，川普登上空軍一號前又被問及伊朗問題進展，他說：「我們將在48小時內知道。」這段影片是在美東時間4日晚間23時57分（台灣時間5日11時57分）發布，48小時後約為台灣時間7日中午。