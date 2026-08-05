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拒絕同意川普方案 內唐亞胡堅持哈瑪斯徹底繳械才撤軍

中央社／ 耶路撒冷4日綜合外電報導
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年12月底在佛州會晤。路透社資料照
美國總統川普（右）與以色列總理內唐亞胡（左）去年12月底在佛州會晤。路透社資料照

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，即使美方保證以軍可在哈瑪斯解除武裝後才撤離，以色列依然未同意美國所支持的加薩和平方案。

法新社報導，內唐亞胡今天晚間在社群媒體發布影片指出，美國總統川普的團隊「認為他們能促成哈瑪斯（Hamas）解除武裝與加薩去軍事化」。

他說：「我們正在審慎評估。美方已提交一份草案，但我們並未同意，那並非我方草案，我們已回覆相關意見。」

內唐亞胡今天與美國支持的「和平理事會」（Board of Peace）會面時，獲得美方明確保證，即唯有在哈瑪斯徹底解除武裝後，以色列軍隊才必須撤出目前在加薩的駐紮陣地。

儘管獲得這項保證，內唐亞胡面臨來自執政聯盟內極右翼夥伴的壓力卻日益沉重，強烈要求他拒絕簽署這項協議。

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