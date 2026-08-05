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48小時內見分曉！川普：美伊討論「非常好」 荷莫茲海峽不開就出重拳

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普4日在洛杉磯國際機場登上飛往拉斯維加斯的空軍一號前接受媒體採訪。法新社
美國總統川普4日在洛杉磯國際機場登上飛往拉斯維加斯的空軍一號前接受媒體採訪。法新社

美國總統川普4日接受福斯新聞訪問時表示，儘管伊朗官員一再否認，華府與德黑蘭正進行「非常好的討論」。他還說，荷莫茲海峽將「很快」重新開放，否則美國就會對伊朗發動新一輪猛烈攻擊。

半島電視台與CNN報導，川普向福斯新聞主持人表示：「我們正進行非常好的討論。他們不願承認，但沒錯，這多少令人有點不安。」他並補充：「唯一重要的是行動，而他們想達成協議。我們會看看情況如何發展。如果他們不達成協議，後果將會非常糟糕。」

川普同時警告，如果伊朗不履行承諾，美國就會恢復空襲。他說：「海峽很快就會開放，否則他們將遭到非常猛烈的打擊，然後海峽就會開放。」他稍後補充：「如果他們再次反悔，將遭到非常猛烈的打擊。他們知道，也了解這一點。我別無選擇。」

他說，自己的第一選擇不是重新發動攻擊，而是尋求外交協議，「我們已經非常、非常猛烈地打擊他們，但真正的重擊還沒到來，希望我們不必動用。我希望不會。」

川普表示：「伊朗永遠不會擁有核武。他們現在已經無法擁有，但這將正式確定下來。」他接著回憶原定的升級行動：「我們原本將發動一場極其猛烈的攻擊，是二戰以來規模最大的一次，然後他們打電話給我，非常有禮貌地說，拜託，我們可以談談嗎？我們可以談談嗎？我說：『可以，我們可以談。讓我們把事情辦妥。終於，讓我們把事情辦妥。』」

他強調，德黑蘭問題早就應該處理。「這件事50年來本應由其他總統完成。你知道，外界一直說47年，但現在又過了3年，已經超過50年。其他總統或其他國家本來應該有能力做到。而我做了不得不做的事，因為如果他們擁有核武，整個世界將會完全不同。」

根據福斯新聞影片，川普登上空軍一號前又被問及伊朗問題進展，他說：「我們將在48小時內知道。」這段影片是在美東時間4日晚間23:57（台灣時間5日11:57）發布，48小時後約為台灣時間7日中午。

另外，半島電視台報導，伊朗「塞帕新聞」（Sepah News）援引一名知情官員報導指出，美國干預及軍事行動威脅，是伊朗與阿曼遲遲未能就荷莫茲海峽達成協議的主要原因。這名官員補充：「只要美國仍干預並威脅對伊朗發動軍事攻擊，協議就會延後。」他還說：「伊朗不會在威脅陰影下達成任何協議。」

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