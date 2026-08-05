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CNN：薩德攔截彈近8成耗盡 川普大規模轟伊朗臨陣喊停內幕曝光

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CNN：薩德攔截彈近8成耗盡 川普大規模轟伊朗臨陣喊停內幕曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國白宮2019年7月15日在南草坪舉行第三屆「美國製造產品展示會」，現場展出一枚洛克希德馬丁公司生產的戰區高空防禦系統（THAAD）。路透
美國白宮2019年7月15日在南草坪舉行第三屆「美國製造產品展示會」，現場展出一枚洛克希德馬丁公司生產的戰區高空防禦系統（THAAD）。路透

CNN 4日報導，多名知情人士透露，美伊戰爭已大量消耗美軍關鍵防空系統庫存，其中戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）庫存中的攔截彈已消耗近80%。美軍資深指揮官並警告，五角大廈的彈藥庫存已「低到危險程度」。

薩德攔截彈庫存偏低的情況，此前未曾被報導。CNN與路透指出，愛國者與薩德均能偵測並摧毀來襲飛彈，也是美國武器庫中最有效的防空系統之一。戰略暨國際研究中心（CSIS）估計，美國在伊朗戰爭開始前，庫存約有2200枚屬於該系統2種最先進型號的愛國者攔截飛彈，以及452枚薩德攔截彈。

2名消息人士向CNN表示，與戰前相比，美軍已用掉近五分之四的薩德攔截彈；自戰爭開始以來，也已消耗約一半的愛國者攔截飛彈。路透則引述CSIS上周發布的報告估計，美國2月至7月期間已消耗約65%的愛國者攔截飛彈，薩德攔截彈庫存也較戰爭開始時至少減少38%。路透雖未看到相關供應數據，但另有2名消息人士表示，這些估算與美國內部數據相符。

另有1名消息人士向路透表示，自戰爭開始以來，美國也已用掉全球庫存中略少於一半的戰斧巡弋飛彈。路透無法獨立核實這項數字。生產薩德的洛克希德馬丁公司未立即回覆路透有關川普說法及供應量的提問。生產戰斧巡弋飛彈與愛國者攔截彈的雷神公司也未立即回覆。

CNN報導，波斯灣盟國也再次表達憂慮，擔心如果川普決定升級目前與伊朗的衝突，防空系統短缺可能影響他們抵禦伊朗潛在報復的能力。多名官員表示，其中多國依賴美國防空系統，也承認庫存短缺可能削弱自身攔截伊朗來襲飛彈與無人機的能力，尤其是在美國升級行動導致這些國家成為伊朗報復目標時。

川普上周末決定取消對伊朗的新一波打擊前，庫存問題再次被提出。這至少是近幾周內第2次，川普的資深軍事顧問在討論是否升級與伊朗的衝突時，明確對美國關鍵彈藥數量日益減少表達憂慮。

消息人士指出，近期的彈藥短缺警告，加上提交川普、涉及打擊包括能源相關目標在內的伊朗關鍵基礎設施可能造成負面影響的其他情報，以及波斯灣國家表達的擔憂，已足以讓川普部分立場最鷹派的顧問相信，有理由取消原定於上周末進行的軍事行動。

1名川普政府資深官員表示，川普原本計畫7月31日發動大規模打擊，國防部長赫塞斯當天也收到最後的「放行」命令。但川普8月1日與中東盟國交談後，決定暫緩原定行動。這些盟國告訴川普，他們擔心伊朗報復，尤其是針對能源基礎設施發動報復性攻擊。川普同意聽取這些國家與伊朗的意見，隨後指示赫塞斯暫時停止行動，但並未排除日後實施原訂打擊的可能性。

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