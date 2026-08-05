美伊開戰5個月！美軍2款長程飛彈傳「幾乎全用掉」 恐削弱嚇阻中俄

路透4日獨家報導，3名知情人士表示，美國陸軍在與伊朗長達5個月的戰爭期間，已用掉美軍全球庫存中大部分高精準長程飛彈，主要是陸軍地對地武器，包括陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）與精準打擊飛彈（PrSM）。其中2人表示，美軍已用掉「幾乎全部」這類武器。

ATACMS與PrSM庫存究竟已減少到何種程度，此前未曾被報導；這些長程彈藥每枚造價超過100萬美元（約台幣3180萬元），是美軍武器庫的重要組成部分，可從安全距離精準打擊目標。美國提供的ATACMS在俄烏戰爭中發揮關鍵作用，讓烏軍得以攻擊俄羅斯境內目標。PrSM則是性能更先進的新一代飛彈，將取代射程較短的ATACMS。

消息人士拒絕透露美國各型彈藥的剩餘數量，但精準長程飛彈遭到大量消耗，意味美國總統川普若重新對伊朗發動大規模攻擊，可能必須更多依賴風險較高的有人駕駛飛機轟炸任務。

川普2月與以色列共同對伊朗開戰，並預測衝突不會持續太久。但隨著戰事延宕，3名知情人士擔心，飛彈供應下降可能削弱美國嚇阻俄羅斯與中國大陸等對手的能力。第4名知情人士則表示，儘管精準武器消耗量很高，美國仍能補充庫存，負責統轄美軍中東部隊的中央司令部已能從分布全球的美軍庫存調撥彈藥。

白宮被問及庫存數據時發布川普聲明，稱美國擁有的「彈藥遠比世界上任何國家都多」，而且「遠超過我們的需求」。川普指出：「我們的國防企業此刻生產的彈藥，比以往任何時候都多，此外還正以前所未有的幅度擴建工廠並增加設備。」

相關供應數據過去一周已在聯邦政府內部流傳。川普政府內部正就美國還能持續打擊伊朗多久展開緊張討論，以免庫存降至限制美軍因應其他地區危機能力的程度。專家也認為，包括砲彈與數種飛彈在內的部分彈藥正以創紀錄的數量生產，但警告供應量可能仍不足以支應持久戰。

生產ATACMS與PrSM的洛克希德馬丁公司未立即回覆有關川普說法及供應量的提問。1名消息人士表示，這兩型飛彈庫存減少，反映川普政府決定避免採用風險較高的方式攻擊伊朗目標，例如出動有人駕駛飛機投擲炸彈。戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，由於PrSM是較新的彈藥，美軍原本庫存就不多，但已為2027年訂購大批飛彈。