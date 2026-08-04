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卡達：美伊談判取得進展 調停方正協助交換協議草案

中央社／ 杜拜4日綜合外電報導

卡達今天表示，調停方在推動美伊結束戰爭方面取得進展，正協助雙方進行談判，並交換協議草案。相關消息傳出後，國際油價應聲下跌。

路透社報導，美國總統川普昨天指出，美伊已經展開談判，伊朗還有達成協議的「最後機會」。但伊朗官員堅稱，美伊未進行任何談判。

伊朗方面表示，目前唯一談判對象是阿曼，議題是荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），而且本週沒有重大會議安排。

但美國高層官員今天釋出樂觀訊號。美國財長貝森特（Scott Bessent）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）皆表示，旨在重啟荷莫茲海峽的談判取得進展。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）指出，相關外交接洽已達「非常有進展的階段」。他提及，卡達、巴基斯坦和阿曼等調停方正密切協調，推動美伊談判並交換協議草案。

卡達方面發表上述言論後，布倫特原油價格下跌逾4%，延續昨天的跌勢。市場期待各方可能很快達成協議，恢復荷莫茲海峽航運通行。

荷莫茲海峽目前實際上仍處於封鎖狀態，據報導又有船隻在試圖通行時遇襲。

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