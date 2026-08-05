報復烏克蘭襲商船 伊朗原準備射彈又喊卡：烏道歉了

伊朗最高領袖穆吉塔巴顧問雷扎伊三日接受官媒「新聞電視台」專訪時表明，伊方原準備好攻擊烏克蘭三個地區，但在烏克蘭「道歉」且表示是「一個錯誤」後，決定取消攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基七月廿五日指稱，烏軍無人機在裏海攻擊一艘往返伊朗與俄羅斯、運送軍用物資的貨輪，造成一人喪生、一人受傷，並指控俄國暗助伊朗對中東美國盟邦發動的飛彈攻擊。

雷扎伊說，在烏克蘭說是個「錯誤」且無意擴大戰事，也不願挑起戰端後，伊朗就暫停準備好的報復措施，檢視他們的說法。但他強調，即使是個「錯誤」，仍需予以補償；不允許有人攻擊伊朗船舶後就說，這是「錯誤」，因此就獲得原諒，「務必有如此認識」。

在發生上述裏海事件後，伊朗官員警告將加以報復，但在伊烏高階外交人員通話後，雙邊緊張有所緩和。伊朗外長阿拉奇表示，烏克蘭外長西比哈向他保證，對裏海伊朗商船的攻擊非有意為之。但伊朗外交部發言人巴加伊三日仍指出，多項證明顯示烏軍就是蓄意行為。