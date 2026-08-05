伊朗、阿曼協議接近成形：傳荷莫茲海峽將重開 歸伊朗控制

紐約時報三日引述美伊官員報導，伊朗與阿曼正接近達成一項協議，準備重新開放荷莫茲海峽（下稱海峽），可望緩解川普政府當前面對的最迫切政治危機與市場壓力。但此一協議的代價，可能是確認伊朗對這條二月底開戰前完全開放的國際水道擁有控制力，讓伊朗取得更大的戰略籌碼。

伊朗外交部證實，伊阿正協商在海峽建立一條安全且臨時的海上航線，該協議的有效期可能一至三個月，創造一個由伊朗掌控海峽的情勢。但有待解決的問題是，伊阿雙方在海峽的專屬經濟區（ＥＥＺ）重疊。

根據上述報導，屆時駛入波斯灣的船舶將行駛由伊朗控制、靠伊朗海岸的航道；駛離波灣的船舶則走靠阿曼的航線。伊朗官員說，該協議雖不收通行費，但會收一筆「服務費」，以因應航運對環境造成的影響、貨輪和油輪的維安和人員配置，且這些收入將由伊朗和阿曼五五分帳。

伊朗官員還說，正研擬協議細節，以確立伊方對海峽的實際控制力，從而維持戰前「沒有行使」的戰略優勢。伊朗最高領袖顧問雷扎伊三日接受訪問時表示，伊方絕不允許美國在海峽開闢任何「非伊朗」的航線。

美國官員三日否認伊朗說法，強調海峽的任何臨時航線都不需伊朗批准或許可，也不會收費。部分五角大廈高官擔憂，這項安排等於對伊朗讓步；靠阿曼一側的航線仍有大量水雷，若船舶想安全通過，其實仍必須和伊朗協調。

美國總統川普三日在白宮重申，不會允許伊朗對海峽上的船舶收費，「真要收也是我們（美國）來收」。

比利時智庫國際危機組織（ＩＣＧ）專家瓦艾斯說，伊朗視控制海峽為這場戰爭唯一拿得出手的成果，與阿曼達成上述協議後，伊朗的地位將比戰前更高；川普的選擇只剩一場打不贏的戰爭與一份難以接受的和平協議。

在政治上，讓海峽重開對川普至關重要。儘管美國國務卿魯比歐幾月來數次強調，海峽在戰後必須維持戰前的完全開放狀態，但川普政府似乎正為伊朗實施日常管控的重開海峽局面預做準備。