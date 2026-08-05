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川普下通牒：給伊朗最後一次機會 再不達成協議將斬首行動

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
美國總統川普（中）3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，並回答美伊戰爭等多個媒體提出的問題。歐新社
美國總統川普（中）3日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，並回答美伊戰爭等多個媒體提出的問題。歐新社

美國總統川普三日在白宮聲稱，在「斬首」伊朗前，正將「最後能給的機會」都給伊朗，希望美伊達成協議，並證實儘管伊朗外交部發言人貝卡伊否認，但美伊「的確正在談」。

美國財長貝森特四日接受美國財經媒體ＣＮＢＣ節目Squawk Box專訪時也說，「我們正與伊方談判。我們四日或五日可能有機會達成協議，重新開放荷莫茲海峽（下稱海峽），讓當前衝突情勢朝正常化發展；海峽也將維持二月底開戰前的自由航行」。

對於最新的談判條件，川普三日提到一套類似六月美伊十四點諒解備忘錄的兩階段程序，即第一階段開放海峽、第二階段伊朗放棄擁核。

川普宣稱，「我想在（對伊朗高層發動）斬首行動前，把最後能給的機會都給他們。這很難做到。我非常自豪的一點是我會給別人一個機會。畢竟對一國發動如此大規模的攻擊是一項重大行動」。

川普還稱，伊朗官員和他通話，「希望他們恢復理智。他們打給我說，『請別攻擊，我們會達成協議』。這才是真相，大家都知道；要是有機會能讓很多人因此活下來，那「我給予這個機會；且沒有任何時間限制」。

川普並提到，「不知為何，伊朗明明在（與我們）談，卻不喜歡承認自己在談。所以我說我們正在談；他們有時會否認，儘管雙方花了好幾小時談話」。

川普也提到，外界將在「三或四日」得知美伊談判的進展；「無論結果如何，都會很快有進展。事情並不複雜。我們正討論海峽、開放海峽，讓海峽真的在四日前完全開放」。

貝卡伊三日稍早則表示，尚未與美國談判，也沒安排任何會議；伊方除了正在伊拉克進行宗教朝聖的外長阿拉奇，所有談判代表都正在國內；唯一進行中的是與阿曼討論管控海峽問題。卡達外交部四日則表示，相關各方正持續致力推動中東緊張緩和，重要的是美伊能夠重回外交（談判的）軌道。

另外，川普三日還在白宮發言要求美國的石油巨擘採取行動，緩解汽油價格。他直言，雪佛龍和埃克森美孚因美伊戰爭導致油價高漲而「賺太多錢、賺大錢；我不喜歡」，該調降零售價，回饋給美國消費者。他還預測，戰爭結束後油價將「跌到谷底」。

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