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貝森特：荷莫茲海峽或許會在今明兩天開放 油價應聲下挫

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國財長貝森特。美聯社
美國財長貝森特。美聯社

美國財長貝森特表示，美伊可能會在4或5日達成重啟荷莫茲海峽的協議，布蘭特油價聞訊跌至每桶82美元左右，帶動美股期指4日走升。

貝森特接受CNBC專訪指出，「正與伊朗談判，或許有機會在今天或明天敲定協議，以開放海峽，恢復到更正常的狀況。」

被問到伊朗是否能收取通行費時，貝森特說，新協議會允許船隻在荷莫茲海峽自由通行，即便過去幾天當地情況仍有風險，還是有不少船舶通過。

他說，當地有成千上百艘船隻等著通行，這些船不只載運能源、也載運肥料、煉製油品、各種工業氣體。這些商品價格下滑，會引發安慰性交易。

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