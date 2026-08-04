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昏招頻出的川普 面對伊朗唯一沒犯的錯

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
CNN指出，若川普大規模升高軍事行動，會是場豪賭，因為沒有任何跡象表明可以透過轟炸迫使伊朗回到談判桌。路透
CNN指出，若川普大規模升高軍事行動，會是場豪賭，因為沒有任何跡象表明可以透過轟炸迫使伊朗回到談判桌。路透

CNN報導指出，除非美國總統川普能在伊朗議題上找到擺脫困境的方法，否則歷史可能會將他選擇開戰視為他任內甩不掉的鍋。但川普目前至少沒有犯下一個潛在的重大失誤：未將衝突大規模升級到超越自己所能控制的範圍。

歷史經驗顯示，如果美國總統為了尋求退路，或是為了維護自身威望，與國家聲譽而加大戰爭力度，往往會掉入陷阱。在越南、伊拉克和阿富汗等可能無法贏下來的戰爭中，他們常常被迫這麼做。

川普如今有三個選項。如果外交持續受挫，他是否願意永久延長這場目前看不到盡頭的行動，即不斷轟炸、脆弱的停火，以及美伊雙方持續進行卻無法終結戰爭的海上封鎖？

或者，他是否會不顧一切，加大美軍的攻勢，不再局限於軍事目標，轉而打擊伊朗的民用與基礎設施資產。甚至跨越紅線，在有限的行動中使用地面部隊？

第三個選項則極為痛苦：承認對他本人及美國而言，最好的做法是及時止損。

每個問題都會帶來在政治與戰略上令人難以接受的答案，這也說明了為何他至今仍困在一場「贏不起也輸不起」的戰爭中。據CNN先前的獨家報導，五角大廈已向一群軍事分析師徵求懲罰伊朗的新點子，足見美國當前處境之難。

儘管他如今發出警告伊朗將面臨「斬首」，這本身就延伸出一個問題：如果伊朗再次無視他的警告，他要怎麼辦呢？

若川普大規模升高軍事行動，會是場豪賭，因為沒有任何跡象表明可以透過轟炸迫使伊朗回到談判桌。

許多美國前總統都曾面臨類似川普現在的困境。例如，在越戰中，時任總統詹森（Lyndon Johnson）明知勝算不大，仍因害怕戰敗與損害國家聲譽，下令發動「滾雷行動」並大量增兵。雖然副國務卿警告過，但詹森依然選擇升級戰事，最終導致連任無望。

美國現代的戰爭泥淖，讓社會掀起強烈的不滿，川普先前順著這股民怨，抨擊「這些仗打也打不完、贏也贏不了的戰爭」，是助他2016年贏得總統大位的原因之一。

但在川普的第一任期，為了終結阿富汗戰爭，依然下令增兵。不到三年後，他將此一決定歸咎於他的首任國防部長馬提斯。

伊朗 川普 伊拉克 美國

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