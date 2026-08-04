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美伊談判前景未明 曼德、荷莫茲海峽航運量大致持平

中央社／ 新加坡4日綜合外電報導

美國與伊朗談判進展仍不明朗之際，航運數據顯示，連接紅海與印度洋的曼德海峽（Bab el-Mandeb）以及波斯灣重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）在本週伊始船舶通行量大致持平。

路透社報導，航運數據公司Kpler資料顯示，3日共有20艘船舶通過曼德海峽，其中包括12艘油輪及8艘散裝貨船，與前一天數量相當。

這20艘通行船舶中，共有12艘船離開、8艘船進入，多數船舶均有開啟船舶自動識別系統（AIS）。

美伊談判是否取得進展仍不明朗。伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）3日表示，目前並未與美國進行任何談判，也沒有安排會談。

此前，美國總統川普2日表示，因結束美伊戰爭及解決荷莫茲海峽控制權爭議的談判仍在進行，美方暫緩對伊朗發動新的攻擊。

另根據Kpler數據，荷莫茲海峽的航運活動仍偏低，3日僅有6艘船舶通過，包括3艘油輪及3艘散裝貨船，低於前一天的7艘。

這6艘船舶中，有5艘駛入、1艘駛出，且全部經由伊朗航線通行。

部分船舶可能關閉自動識別系統，因此未被納入統計。

由於船舶遇襲風險持續存在，市場對曼德海峽及荷莫茲海峽等關鍵航道仍抱持謹慎態度。在葉門叛軍青年運動（Houthi）揚言攻擊沙烏地阿拉伯船舶後，部分懸掛沙烏地旗幟的超大型油輪已在亞丁灣轉向，繞道非洲南端，以避開危險。

荷莫茲海峽

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