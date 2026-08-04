紐時：荷莫茲海峽重啟 協議接近成形 川普恐付出大代價

紐約時報報導，伊朗與阿曼傳出接近達成協議，準備重新開放荷莫茲海峽航運，可望緩解川普政府眼前最迫切的政治與市場壓力。但這項協議的代價，可能是確認伊朗對這條昔日開放的國際水道擁有控制能力，讓德黑蘭取得更大戰略籌碼。

根據知情官員，駛入波斯灣的船隻將走靠近伊朗海岸、由伊朗控制的航道；駛離波斯灣則走靠近阿曼的航道。伊朗聲稱不收「通行費」，但會收取「服務費」，用來支付航運對環境造成的影響、船舶安全及人事開支，並與阿曼均分收益。

不過，美國官員否認伊朗說法，強調任何臨時航線都不需伊朗批准，也不會收費。

川普周一表示，協議結果未來一兩天就會明朗，海峽甚至可能隔天就重開。他說，第一階段是開放海峽，第二階段才是伊朗去核化。

這項協議給予伊朗與阿曼60天協商重開海峽。美伊也預計恢復討論伊朗11噸濃縮鈾的去向，其中約半噸已接近武器級濃度。美方要求稀釋這批核燃料，並運往美國或其他國家處置。

五角大廈部分高階官員擔心，這項安排等同向伊朗讓步。阿曼一側航線仍布有大量水雷，船隻若要安全通行，實際上仍須與伊朗協調。

國際危機組織中東計畫副主任瓦埃茲（Ali Vaez）指出，伊朗將控制海峽視為這場戰事唯拿得出手的成果，與阿曼達成協議後，伊朗地位將比戰前更有利。他說，川普的選擇只有「一場打不贏的戰爭，與一份難以接受的和平協議」。