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伊朗戰火延燒AI基礎設施 資料中心成易受攻擊目標

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
資料中心一直是網路攻擊的對象。示意圖／AI生成
資料中心一直是網路攻擊的對象。示意圖／AI生成

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗以經濟打擊反制軍事優勢的戰略，暴露出全球最重要戰略資產之一的脆弱性：人工智慧（AI）資料中心。

伊朗先前已對鄰近國家的煉油廠、石油出口設施及觀光景點發動攻擊，重創波斯灣國家及與其往來各國的經濟。如今，支撐AI運算、攸關全球未來經濟發展的資料中心，也逐漸成為攻擊目標。

伊朗近日轟炸多座鄰國資料中心，美國則以攻擊伊朗境內的1座資料中心作為回應。

長期以來，資料中心一直是網路攻擊的對象，但遭受實體軍事攻擊則是2026年的新現象。對於將AI視為國家安全與經濟成長核心的各國政府，以及近年大舉投資全球資料中心建設的科技產業而言，這是一場不得不正視的重大考驗。

●開闢新戰線

伊朗與美國已在波斯灣地區對至少5座資料中心發動攻擊，其中包括伊朗上月底第2度以飛彈攻擊亞馬遜（Amazon）位於巴林（Bahrain）的資料中心。

戰爭初期伊朗即表明，資料中心屬於合法軍事攻擊目標。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）曾公布1份包含29個區域科技設施的攻擊目標清單，其中包括亞馬遜、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）及帕蘭泰爾（Palantir）等企業的據點。

伊朗政府7月21日攻擊亞馬遜資料中心後，在Telegram發文表示，再度攻擊該設施，是因亞馬遜為美國軍事情報工作提供雲端服務。亞馬遜目前承攬多項美國政府合約，包括總值90億美元的「聯合作戰雲端能力」（Joint Warfighting Cloud Capability）計畫；Google、微軟及甲骨文（Oracle）也是該計畫合作廠商。

波斯灣地區的資料中心不僅對美軍與AI產業至關重要，也攸關當地打造繼美國和中國後全球第3大AI樞紐的布局。

沙烏地阿拉伯已將約1兆美元主權財富基金中的一大部分投入AI領域；阿拉伯聯合大公國去年也與川普政府簽署重大協議，以合作興建總投資額5000億美元的「星際之門」（Stargate）資料中心，這是美國境外規模最大的同類計畫，OpenAI、甲骨文、輝達及思科（Cisco）將共同參與。

巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國皆已承諾，將與美國合作推動逾2兆美元的AI相關投資，條件是同步降低對中國類似技術的依賴。

加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC CapitalMarkets）全球策略主管克勞夫特（Helima Croft）表示，這使波斯灣國家與美國更緊密結盟，也讓其AI資產暴露於伊朗攻擊之下。

●老問題的新風險

AI熱潮帶動資料中心快速擴建，使其近年備受矚目。但實際上，資料中心已存在數十年，也早就成為戰爭攻擊目標。然而，直接以飛彈或無人機摧毀資料中心，則是前所未見的新發展。

背後原因有二：首先，AI已成為美國與波灣國家經濟發展重要支柱，伊朗只需動用成本相對低廉的無人機等武器，即可造成重大經濟衝擊；再者，資料中心同時儲存軍事與商業資訊，使伊朗得以主張其為合法軍事目標。

美國加州大學柏克萊分校（University of California,Berkeley）公共政策教授雷迪（Andrew Reddie）表示，「如果你從伊朗的角度看亞馬遜（資料中心），它幾乎就像是被畫滿美國國旗。」

●未來挑戰

三井住友海上保險美國公司（MSIG USA）財產保險業務主管瑞伊（Philip Wray）指出，資料中心本質上只是裝有極昂貴設備的大型倉庫，要強化其抵禦炸彈與無人機攻擊的能力，其實沒有太多方法。

資料中心之所以設有備援系統，原本主要是為因應天然災害、電纜中斷等問題，但如今也必須考慮軍事攻擊風險。當某座資料中心停止運作，其儲存的資料及提供的運算能力，通常可由其他資料中心調用。

此外，資料中心的保險成本也急遽上升，甚至可能難以取得。

保險經紀公司達信（Marsh）美國財產保險數位基礎設施業務主管梅斯傑克（Joe Macejak）表示，「部分客戶看到近期事件後，開始重新思考是否繼續推進相關計畫，而部分保險公司也不願承擔某些風險。」

隨著資料中心需求大增，晶片、建材、人力及其他相關成本持續飆升，企業必須承擔的風險也越來越高。

伊朗 石油

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