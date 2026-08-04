快訊

《Pokémon Pokopia擴充票》第1彈8/5登場！試玩「冒泡泡海底的城鎮」變精神時光屋

金管會盯四貸同堂⋯強化風控 要求銀行申報理財周轉金貸款

今酷熱飆高溫！白海豚維持大型中颱⋯路徑如天女散花 對台影響曝

聽新聞
0:00 / 0:00

川普堅稱美伊正談判 若沒協議…伊朗會面臨「斬首」

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普。 （路透）
美國總統川普。 （路透）

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮表示，如果伊朗不同意達成結束兩國衝突的協議，就會面臨「斬首」，而德黑蘭當局還有最後一次機會。

川普重申要對伊朗發動大規模攻擊的威脅，「我認為我們或許能達成一些東西，但在斬首之前，我想給他們最後機會」。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）稍早宣稱，未與美國進行談判，之後川普就於社群媒體發文批評，德黑蘭領導階層極為表裡不一。

當被問及談判狀況時，川普告訴記者「目前正進行中」。

他還說到伊朗，「這是他們簽署一份好文件的最後機會」。

這次雙方談判重點在於重新開放荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），還有伊朗非核化議題。

伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗否認與美國談判 川普警告：達成協議或投降

和川普風聲不同調？伊朗強調未與美談判 專注與阿曼達成荷莫茲海峽協議

川普控伊朗食言 揚言將狠狠打擊讓他們撐不下去

油價大跌！川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

相關新聞

繞開美國 伊朗改找阿曼談開放航道

伊朗三日表示，正與阿曼就重新開放荷莫茲海峽展開談判，可能開闢一條新臨時航道，以恢復該海峽商業航運，但尚未重啟與美談判。

川普堅稱美伊正談判 若沒協議…伊朗會面臨「斬首」

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮表示，如果伊朗不同意達成結束兩國衝突的協議，就會面臨「斬首」，而德黑蘭...

川普老招重演 專家：美伊戰爭走進死巷

紐約時報二日指出，美國總統川普再度上演「先喊打、再喊停」戲碼，揚言對伊朗祭出猛烈攻擊後又臨陣喊卡，宣布將重啟談判。類似情節在持續五個月的伊朗戰爭中反覆重演，讓外界愈來愈難以判斷川普真正的下一步，也加深中東局勢的不確定性。分析人士質疑，川普究竟是正在設法把戰爭推向終點，還是仍困在一連串不理想的選項中苦苦掙扎。

傳美軍要部隊想「奇招」懲罰伊朗

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）獨家報導，消息人士透露，美軍中央司令部情報部門一名軍官七月廿九日發出電子郵件給一大群軍事參謀說，「我們正在尋找新的、有創意且非常規方法來施壓並懲罰伊朗」。另一位消息人士證實，上周確實有一名美軍高級軍官發出這封信，公開徵求如何對付伊朗的新構想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。