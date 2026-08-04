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川普堅稱美伊正談判 若沒協議…伊朗會面臨「斬首」
美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮表示，如果伊朗不同意達成結束兩國衝突的協議，就會面臨「斬首」，而德黑蘭當局還有最後一次機會。
川普重申要對伊朗發動大規模攻擊的威脅，「我認為我們或許能達成一些東西，但在斬首之前，我想給他們最後機會」。
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）稍早宣稱，未與美國進行談判，之後川普就於社群媒體發文批評，德黑蘭領導階層極為表裡不一。
當被問及談判狀況時，川普告訴記者「目前正進行中」。
他還說到伊朗，「這是他們簽署一份好文件的最後機會」。
這次雙方談判重點在於重新開放荷莫茲海峽（Straitof Hormuz），還有伊朗非核化議題。
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