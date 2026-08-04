聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗否認與美國談判 川普警告：達成協議或投降
德黑蘭當局稍早否認跟美國進行談判之後，美國總統川普今天發文，聲稱美方會繼續實施軍事封鎖，直到達成協議，或是讓伊朗全面投降。
川普（Donald Trump）於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，德黑蘭領導階層極為表裡不一，「不管伊朗是否願意承認，我們實際上正在討論如何解決他們數十年來造成的問題」。
川普還堅稱，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已經完全被美國海軍掌控。
他更說道，除非美國允許，否則任何物資都無法運往伊朗，除非達成協議或全面投降，否則任何物資都不能通過。
川普昨天告訴記者，對伊朗的新一輪談判將在8月3日下午展開。
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）稍早則宣稱，德黑蘭當局目前未與美國進行談判，而是專注於跟阿曼就荷莫茲海峽的管理達成協議。
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，華府與德黑蘭就一直處於交戰狀態，儘管在這期間曾有斷斷續續的外交努力帶來短暫停火。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。