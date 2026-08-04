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伊朗否認與美國談判 川普警告：達成協議或投降

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

德黑蘭當局稍早否認跟美國進行談判之後，美國總統川普今天發文，聲稱美方會繼續實施軍事封鎖，直到達成協議，或是讓伊朗全面投降。

川普（Donald Trump）於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，德黑蘭領導階層極為表裡不一，「不管伊朗是否願意承認，我們實際上正在討論如何解決他們數十年來造成的問題」。

川普還堅稱，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已經完全被美國海軍掌控。

他更說道，除非美國允許，否則任何物資都無法運往伊朗，除非達成協議或全面投降，否則任何物資都不能通過。

川普昨天告訴記者，對伊朗的新一輪談判將在8月3日下午展開。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）稍早則宣稱，德黑蘭當局目前未與美國進行談判，而是專注於跟阿曼就荷莫茲海峽的管理達成協議。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動以來，華府與德黑蘭就一直處於交戰狀態，儘管在這期間曾有斷斷續續的外交努力帶來短暫停火。

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