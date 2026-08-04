傳美軍要部隊想「奇招」懲罰伊朗

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）獨家報導，消息人士透露，美軍中央司令部情報部門一名軍官七月廿九日發出電子郵件給一大群軍事參謀說，「我們正在尋找新的、有創意且非常規方法來施壓並懲罰伊朗」。另一位消息人士證實，上周確實有一名美軍高級軍官發出這封信，公開徵求如何對付伊朗的新構想。

軍方官員表示，這種透過電子郵件發起的群眾外包式徵詢，實屬罕見，顯示川普迫使伊朗按美方條件的過程中，其選擇極為有限，而且可能都不太容易被接受。第二名消息人士說，中央司令部正考慮所有方案，並承認有必要重新評估策略。

中央司令部發言人霍金斯在聲明中說：「美國中央司令部有創新思考和作戰的悠久傳統。特別是中央司令部司令古柏，他會不分軍階，積極與我們優秀的團隊溝通合作，盡可能實現最高水準作戰效能。」

這封電子郵件發出後不久，川普曾揚言要對伊朗發動新一輪空襲，後來取消攻擊計畫。

美國數周來持續空襲伊朗，旨在削弱其威脅荷莫茲海峽航運的能力，並逼他們重返談判桌，但目前仍無達成協議的跡象。

川普一直在權衡是否加強軍事行動，潛在方案包括重新猛烈轟炸伊朗剩餘核設施。兩名熟悉相關計畫的消息人士說，軍方一直積極準備打擊「鎬山」及其他據信存放核材料或相關設備的伊朗設施。

然而，這些消息人士指出，由於這些設施深埋在地下，即使擁有美國最強大的常規武器，單靠飛彈和炸彈也不太可能取得很大成效。為了摧毀它們，美國可能需要動用地面部隊。這是川普一直不願承擔的巨大風險。同時，外界也質疑川普政府在軍人傷亡問題上的透明度。迄今為止，已有十八名美軍在戰鬥中殉職。

一名熟悉近期規畫討論的消息人士表示：「歸根究底，川普會想要一份協議，因此他會不斷尋找展現強硬並脫身的方法。」