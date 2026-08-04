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川普的惡夢！伊朗新戰略「漸進式升高衝突」跟美國耗 不正面硬槓

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川普老招重演 專家：美伊戰爭走進死巷

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報二日指出，美國總統川普再度上演「先喊打、再喊停」戲碼，揚言對伊朗祭出猛烈攻擊後又臨陣喊卡，宣布將重啟談判。類似情節在持續五個月的伊朗戰爭中反覆重演，讓外界愈來愈難以判斷川普真正的下一步，也加深中東局勢的不確定性。分析人士質疑，川普究竟是正在設法把戰爭推向終點，還是仍困在一連串不理想的選項中苦苦掙扎。

整個周末，白宮與五角大廈幾乎沒有進一步說明，這次究竟出現什麼新情勢，足以讓伊朗重新坐上談判桌。

喬治城大學訪問學者艾爾金迪說：「我能想到最好的解釋，就是走進了死巷。」

艾爾金迪認為，川普「似乎總是朝著最近一個跟他談話的人所希望的方向走，這次是沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼，之前則是以色列總理內唐亞胡。」

一名美國前高層及其他知情官員透露，沙爾曼周末曾與川普通話，勸阻川普暫緩升高對伊朗的攻勢。

川普下一步究竟如何，就連共和黨國會議員也沒有答案。數名共和黨議員二日表示，目前仍不清楚川普準備如何處理美伊戰局。

參議院共和黨人上周才否決限制川普繼續作戰權力的提案，幾天後便公開抱怨政府沒有充分提供戰事情資，令國會難以做判斷。

研究這場衝突的分析人士則認為，川普在轟炸與談判之間反覆擺盪，愈來愈像是一套公關操作，而不是一套清楚的軍事戰略。

昆西研究所共同創辦人帕西指出，川普發動這場戰爭的核心假設是認為伊朗已太虛弱，美國因此能迫使德黑蘭屈服，但這項判斷已一再遭到現實否定。帕西說：「他一直在尋找一記能直接擊倒對手的重拳，但這種重拳根本不存在。」

華爾街日報報導，川普的批評者表示，他的態度變來變去，反映出對眼前的軍事和外交選項不滿，而不是精心策畫的戰略。

曾在歐巴馬總統任內擔任美國駐以色列大使的夏皮羅說，「川普的胡言亂語對美國威懾力是個沉重的打擊，現在沒有人會相信他說的任何話，盟友不會，我們的伊朗對手當然也不會」。

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