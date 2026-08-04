繞開美國 伊朗改找阿曼談開放航道

伊朗三日表示，正與阿曼就重新開放荷莫茲海峽展開談判，可能開闢一條新臨時航道，以恢復該海峽商業航運，但尚未重啟與美談判。

伊朗外交部發言人貝卡伊表示，目前伊朗與美國之間沒有直接談判，這顯示雙方短期內不太可能達成更廣泛的和平協議。他表示，與阿曼的談判重點僅限於協商一條新航道，讓船舶能夠通過荷莫茲海峽。

貝卡伊說：「與阿曼的談判將聚焦這項議題，而涉及伊朗與美國的問題，則必須留待後續階段再討論。」

如果談判成功，將可能為美國與伊朗恢復更廣泛的停火鋪路。此前，雙方曾達成停火協議，但因圍繞荷莫茲海峽的緊張局勢，該協議於六月破裂。

美國總統川普對伊朗的最新一波軍事行動突然喊停後，川普表示美伊在結束戰爭協議取得進展，雙方預計三日展開新一輪談判，但拒絕為達成協議設定最後期限。

川普二日在空軍一號專機上被問到為何取消攻伊時表示，收到沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達與伊朗的請求，且沙國王儲沙爾曼向他保證伊朗已準備好達成協議，川普說：「他們認為即將達成協議，且包含重啟荷莫茲海峽及伊朗去核化。」

近幾個月來，川普多次宣稱與伊朗即將取得外交突破，但最終都未能成真。

貝卡伊說，作為談判的一部分，伊朗與阿曼已交換多份可能的新航道地圖。其中一項方案，是在兩國之間設立一條所謂的「中間航道」，以兼顧並保障雙方的利益與關切。

然而，分析人士對於伊朗是否會完全解除對荷莫茲海峽的控制持懷疑態度。美伊戰爭爆發前，船舶可自由通過荷莫茲海峽。然而，伊朗實施的封鎖已成為與美國談判時最重要的籌碼之一。

貝卡伊暗示，如果美伊之間其他重大爭議，例如美國對伊朗港口實施的海上封鎖仍未獲解決，伊朗不太可能重新開放海峽。他表示：「只要美國在這段期間所造成的所有問題仍未解決，荷莫茲海峽的局勢自然不會出現任何重大改變。」

衛報指出，貝卡伊的說法，顯示在荷莫茲海峽開闢新航道談判取得一定進展。伊朗主張對荷莫茲海峽擁有完全主權，並對航道安排及未來管理方式提出要求，包括可能向船隻收取費用，作為提供海事服務回報。其中一項提案是成立一家由阿曼與伊朗共同持有的合資公司，提供過去由保險公司負責的各項海事服務，但收費將低於保險公司的高昂費用，並對部分國家提供優惠費率。