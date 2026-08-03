和川普風聲不同調？伊朗強調未與美談判 專注與阿曼達成荷莫茲海峽協議

伊朗外交部發言人貝卡伊今天表示，伊朗目前未與美國進行談判，而是專注於與荷莫茲海峽對岸的阿曼就這條水道的管理達成協議。這番說法與美國總統川普先前透露的訊息不同調。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）週末期間對於美國與伊朗是否將恢復談判，以及雙方能否就荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）議題迅速達成協議，表達樂觀展望。

然而貝卡伊（Esmaeil Baghaei）今天說：「為了避免任何模稜兩可，應該澄清（我方）談判對象是誰。我們目前沒有與美國進行談判，談判對象是阿曼（Oman）。」

他進一步表示，伊朗與阿曼的談判不代表一定會使得荷莫茲海峽重新開放。「這份協議僅涉及在維護雙方主權權利的情況下，荷莫茲海峽的（管理）機制及未來航運路線如何，與海峽開放與否無關。」

根據貝卡伊的說法，這條為符合伊朗和阿曼兩國利益的航運路線將只是暫時措施，且只會是單一廊道，而非先前討論的2條分別靠近兩國海岸的航道。

貝卡伊表示，這項發展是否會衍生出促使區域緊張情勢緩和的另個程序，還有待觀察。

話鋒一轉，貝卡伊指責美國撕毀雙方6月達成的理解備忘錄（MOU）。

他說：「美國違反了所有承諾。除了恢復非法的海上封鎖、撤銷伊朗石油銷售的許可，且實質上將其依據備忘錄接受的其他承諾幾乎全數宣告無效。」

貝卡伊聲稱，在如此狀況未改變之下，「荷莫茲海峽的情勢自然不會有重大變化」。