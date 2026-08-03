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川普的惡夢！伊朗新戰略「漸進式升高衝突」跟美國耗 不正面硬槓

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
中東專家說，伊朗已調整戰略，不再追求一次性軍事勝利，而是透過擴大對中東航運、能源設施及國際貿易動脈的威脅，持續推高美國及其盟友承受的政治與經濟成本，以迫使華府在未來談判中做出讓步。路透
中東專家說，伊朗已調整戰略，不再追求一次性軍事勝利，而是透過擴大對中東航運、能源設施及國際貿易動脈的威脅，持續推高美國及其盟友承受的政治與經濟成本，以迫使華府在未來談判中做出讓步。路透

中東衝突持續之際，伊朗正逐步調整戰略，不再追求與美軍正面決戰，而是透過擴大對中東航運、能源設施及國際貿易動脈的威脅，持續推高美國及其盟友承受的政治與經濟成本，以迫使華府在未來談判中做出讓步，接受德黑蘭在荷莫茲海峽及區域安全架構上的訴求。

路透引述波斯灣官員及分析師報導，伊朗目前採取的是「漸進式升高衝突」策略，在避免戰事失控的前提下，不斷增加新的施壓手段，目的不是取得一次性軍事勝利，而是透過長期消耗戰，迫使華府重新評估持續對抗伊朗的代價。

德黑蘭傳遞的訊息是，除非華府接受伊朗在荷莫茲海峽扮演更大角色的新現狀，否則衝突可能會蔓延到波斯灣以外。伊朗認為，將多個海上咽喉要道和能源資產置於危險之中，可增強其在未來談判中的籌碼。

華府智庫華盛頓究所的研究員奈茲說，自衝突爆發以來，伊朗幾乎每隔一段時間就會推出新的升級方式，包括開闢新衝突區域、使用不同武器，以及鎖定新的攻擊目標，目的就是讓美國無法預測伊朗下一步行動，也始終保有新的談判籌碼。伊朗真正的優勢不在於能重創美軍，而是在於能衝擊波斯灣國家及全球經濟。

伊朗已展現其干擾荷莫茲海峽交通的能力，戰前全球約五分之一石油消費需經由這條狹窄水道運輸。但伊朗近來更發出訊號，攻擊目標已不再侷限於荷莫茲海峽，而是擴及紅海及曼德海峽，甚至將沙烏地阿拉伯的能源基礎設施納入其潛在威脅目標。

消息人士說，伊朗高層相信，美國總統川普不願在11月期中選舉前再深陷中東衝突，因此只要伊朗持續升高壓力，美方最終可能選擇透過談判降低危機。伊朗高層認為，川普將讓步視為軟弱，唯有持續加壓，才能迫使華府改變立場。

美國前外交官、伊朗問題專家艾爾（Alan Eyre）分析，伊朗真正目標並非封鎖航道，而是透過持續展現干擾能力，建立足夠的嚇阻效果，迫使美國解除封鎖、停止軍事攻擊，同時避免由華府主導整個危機的發展節奏。

分析師指出，伊朗這項策略已逐漸產生效果。隨著威脅從荷姆茲海峽擴大至更多海域，美國及其區域盟友的重心開始由加大對伊朗施壓，轉向投入更多資源保護海上航運與能源設施。近期由沙國推動的海上安全合作機制，主要任務就是護航商船、共享情報及維護航道安全，而非直接與伊朗發生軍事衝突。

專家認為，美伊正在展開一場耐力競賽，伊朗相信自身能承受經濟制裁的時間，將長於美國及盟友忍受全球航運受阻、能源市場震盪及供應鏈不穩的時間，因此，希望透過長期施壓，最終在談判中掌握主導權。

但分析師也警告，美伊雙方目前都沒有退讓跡象，彼此持續以升高壓力回應對方，一旦有一方誤判情勢，原本意圖增加談判籌碼的施壓策略，也可能迅速演變為難以控制的全面衝突，進一步衝擊中東局勢及全球能源市場。

伊朗 川普 衝突 美國 荷莫茲海峽 中東

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