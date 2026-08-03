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伊朗戰爭狂燒美軍彈藥！美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
愛國者飛彈發射器。美聯社
愛國者飛彈發射器。美聯社

星條旗報7月30日報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）最新報告指出，美國伊朗交戰不到6個月，已消耗近2/3的愛國者攔截飛彈庫存，目前估計僅剩759至827枚；薩德飛彈也只剩234至278枚，較戰前452枚大幅減少。儘管美軍在中東的防空作戰大致成功，卻也付出沉重彈藥代價，引發外界對美軍戰備能力的憂慮。

美國及其盟友在這場戰爭中，高度仰賴愛國者（Patriot）與終端高空區域防禦系統（THAAD），攔截伊朗射向中東美軍及基地的彈道飛彈。

CSIS分析師坎西安（Mark Cancian）與朴克里斯（Chris Park）警告，隨著攔截彈庫存縮水，美國及其聯軍夥伴未來可能被迫在攔截時承擔更大風險，「在彈道飛彈防禦方面，沒有能夠良好取代愛國者和THAAD的方案。」

不過，美國官員數月來持續駁斥彈藥即將短缺的說法。

美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）受訪NBC表示，目前庫存足以支撐美軍行動，「美軍擁有有效執行這場作戰所需要的一切。」他更抨擊有關庫存不足的消息是「胡說八道」，稱洩漏這類資訊的人「應該被關進監獄」。

CSIS表示，相關庫存數字是依據五角大廈2027會計年度預算資料及其他公開資訊估算。

與此同時，美國也已著手迅速擴充防空攔截彈產能，以補充戰爭期間大量消耗的庫存。

美國陸軍上周宣布，將原本與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽訂的1年合約，擴大為為期7年、總值580億美元的愛國者攔截彈生產合約。陸軍表示，長期合約可讓製造商有足夠需求依據建立生產線，在需要時更迅速提高攔截彈產量。

防空作戰的成本差距也是美方一大壓力。

伊朗一架「見證者-136型」（Shahed-136）單向攻擊無人機的製造成本約5萬美元（約台幣159萬元），但一枚愛國者攔截彈價格約達400萬美元（約台幣1.27億元），凸顯美軍即使成功攔截來襲武器，也必須付出極為高昂的代價。

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