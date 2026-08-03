川普宣布美伊3日下午重啟談判！傳伊朗鬆口荷莫茲可能方案 釋讓步訊號

華盛頓郵報2日報導，美國總統川普臨陣喊卡對伊朗的最新一波軍事行動後，稱美伊在結束戰爭的協議上取得進展，雙方預計3日下午展開新一輪談判。

紐約郵報報導，川普取消行動前，伊朗談判代表向美方釋出訊號，表示可能重啟荷莫茲海峽。以色列第12頻道及政治新聞網Axios記者拉維德（Barak Ravid）指，伊朗外長阿拉奇告訴卡達及美國外交官，德黑蘭準備在海峽問題上讓步，包括達成一項允許船隻經伊朗水域進入海峽、再由阿曼一側駛出的協議；但伊朗伊斯蘭革命衛隊否認達成任何協議。

川普2日在空軍一號被問為何取消行動時表示，收到沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達與伊朗的請求，且沙國王儲沙爾曼向他保證伊朗已準備好達成協議，他說：「他們認為即將達成協議，且包含重啟荷莫茲海峽及伊朗去核化。」

對於重啟談判後能否達成協議，川普語帶保留表示：「很多時候，他們會對我這麼說，然後出去又說，我們不知道他在講什麼。」紐約郵報指，伊朗內部派系意見分歧，導致過去的談判屢屢破局。

川普拒絕為達成協議設定期限，但強調美軍隨時做好發動攻擊的準備。

阿拉奇2日稍早在Telegram表示，與阿曼就荷莫茲海峽管理的談判已進入最後階段。伊朗外交部發言人巴蓋伊受訪官方伊朗通訊社（IRNA）則稱，伊朗與阿曼的協議不代表海峽將重啟，他強調海峽不會回到戰前狀態，美國應為海峽關閉負責。

以色列總理內唐亞胡上周才拜訪華府，尚未回應川普宣布取消攻擊行動的貼文。由於伊朗揚言恢復攻擊，以色列過去一周仍處於高度戒備狀態。

內唐亞胡內閣成員艾爾金（Zev Elkin）2日受訪表示，以方正靜待最新一波外交斡旋的結果，並提到伊朗與阿曼之間「正朝某種協議方向發展」。