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油價大跌！川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

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油價大跌！川普喊停二戰後最大空襲 稱美伊將於周一恢復談判

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普周末取消對伊朗的大規模空襲，並表示美伊將於周一恢復談判。美聯社
川普周末取消對伊朗的大規模空襲，並表示美伊將於周一恢復談判。美聯社

美國總統川普表示，在他周末取消對伊朗的大規模攻擊後，雙方將於周一開始與伊朗進行新的談判。油價應聲下跌。

川普周日表示，美國原準備周六發動「第二次世界大戰以來最大規模的攻擊」，但在盟友要求下決定暫緩行動。

川普在空軍一號上告訴記者：「我們一切都準備好了，但盟友要求取消行動時，你多少得說，好吧，那就再看看。」川普說，美國在波斯灣的夥伴相信，各方有機會透過談判重新開放荷莫茲海峽，並促使伊朗逐步縮減核計畫。

川普還透露，他與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德通話，利雅德「認為協議即將達成……內容涉及荷莫茲海峽，最終則是伊朗無核化」。

據了解談判內容的外交官透露，卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國官員協調致電美方，敦促華府繼續透過外交手段解決問題，暫緩攻擊伊朗。波斯灣國家擔心，美國一旦恢復空襲，可能引發激烈戰事並向外擴散，使區域陷入更嚴重的混亂。

與此同時，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，德黑蘭接近與阿曼達成新的航運管理安排。這項協議被視為防止美伊戰爭升級的關鍵。此前，伊朗攻擊行經阿曼沿岸南部航道的船隻，導致臨時協議破裂。美國隨後空襲伊朗，伊朗則以飛彈和無人機攻擊區域內美軍基地作為報復。

周末出現局勢降溫跡象，讓7月大幅上漲的油價回落。本周交易開始時，國際指標布蘭特原油一度下跌逾7%，跌破每桶82美元，目前跌幅縮小至4%，報每桶84.38美元。

伊朗外交部發言人巴加伊（Esmaeil Baghaei）周日表示，伊伊朗與阿曼將就一條不同於過往航道的「新航線」達成協議。他說，德黑蘭不會允許船隻使用南部航道。而新航線與海峽重新開放或繼續關閉是兩個不同的問題。

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