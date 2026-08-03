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伊朗：與阿曼接近達成荷莫茲海峽新航道協議

中央社／ 德黑蘭2日綜合外電報導

伊朗外交部發言人貝卡伊今天表示，德黑蘭和阿曼馬斯開特當局針對通過荷莫茲海峽、有別於現有航道的一條新海運航線接近達成協議。

法新社報導，貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在接受國營電視台訪問時表示：「我們即將就一條雙方都能接受的航線取得諒解，既不是北線，也不是南線，而是一條同時尊重雙方主權、維護我們國家利益和安全的路線。」

新航道的詳細內容目前仍不得而知。不過自從2月28日戰爭爆發以來，伊朗事實上一直控制著在平日全球約20%石油需求所經的戰略水道荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）。

伊朗通訊社（IRNA）稍早引述外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，與荷莫茲海峽另一沿岸國阿曼的談判「正按計畫推進以待最後敲定，並且已經進入最後階段」，但沒有透露進一步細節。

馬斯開特當局未就此評論。

貝卡伊強調，「伊朗與阿曼就新航道達成共識與否，與荷莫茲海峽是否重新開放或仍維持封鎖無關」。他將封鎖歸咎於美國，指控美方違反承諾。

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