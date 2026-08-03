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川普社群發文稱接獲中東多國請求取消攻伊朗 曝談妥二條件

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國總統川普一度放話要對伊朗發動攻擊，1日表示收到伊朗與中東多國的請求，已取消攻擊。（路透）
美國總統川普一度放話要對伊朗發動攻擊，1日表示收到伊朗與中東多國的請求，已取消攻擊。（路透）

一度放話要在上周末對伊朗發動攻擊的美國總統川普，1日表示已取消攻擊，主因是收到伊朗與中東多國的請求，且各方已就一項協議達成共識，內容包括立即開放荷莫茲海峽，及終結伊朗的核子威脅。但美國國務院同日發布安全警示，警告中東情勢可能「突發升級」，呼籲當地的美國公民考慮離境。

川普在美東時間1日晚間10時許於社群平台Truth Social發文表示，美國已準備對伊朗發動二戰以來未曾見過的軍事行動，但剛剛接獲伊朗與其他中東國家的請求，希望暫緩攻擊。他說，「為了世界的未來利益，也讓伊朗能成功、繁榮並繼續生存，我已同意取消這次攻擊，前提是能迅速達成協議」，「以色列也加入我這項承諾」。

川普7月31日曾放話痛擊伊朗，且華爾街日報引述美國官員稱，川普已下令對伊朗發動新一波空襲，最快上周末展開、且將持續數天，目標是打到伊朗投降。美國與以色列也傳出策劃對伊朗能源基礎設施發動大規模空襲。

伊朗則不示弱，警告若美國攻擊伊朗能源基礎設施，伊朗將打擊沙烏地阿拉伯與阿聯的油田，以及卡達和以色列的天然氣田，任何與華府合作的區域國家都將「被戰火吞噬」。紐時報導，伊朗已擬定計畫，若美國加強空襲，將運用葉門胡塞等代理人組織升高攻擊，強化干擾全球市場。

Axios報導，沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼1日致電川普，對於美國計畫在伊朗發動新一波攻擊，表達憂慮，並敦促川普暫緩攻擊。

美國國務院同日也發布安全警示，警告中東局勢可能出現難以預料的升級，身處當地的美國公民應提高警覺，做好航班取消、空域間歇性關閉及行程受阻的準備，並考慮離境，或在局勢升高時隨時準備撤離；在中東以外的美國人，也應慎重重新考慮前往或經由當地轉機。

國務院也警告，美國外交設施近期已成為攻擊目標，伊朗及支持伊朗的團體可能進一步鎖定美國海外利益，以及全球各地與美國或美國人有關的地點。

伊朗 美國

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