美7州供水系統疑遭伊朗駭入 專家：宛如好萊塢驚悚片

網路攻擊正影響明尼蘇達州及密西根州等美國至少七州的供水系統技術，部分水務機構因此被迫改採人工操作。州政府與聯邦當局正深入調查這起網攻的幕後黑手，尚不清楚是否為伊朗駭客。

紐約時報一日報導稱，愈來愈多跡象顯示，伊朗是幕後黑手，實際受害地區恐更廣；尚未發現系統顯示的水質資料數據遭竄改或影響飲用安全，但全美各地官員已高度警戒，這些被駭的供水系統通常用於監控和調整水質，包括淨水藥劑的濃度與水壓。

有專家指出，這類網攻幾乎沒有先例，卻是美國長期擔憂卻成真的噩夢，即美國戰時有境外勢力網攻關鍵基礎設施，宛如美國好萊塢驚悚片的情節。

對此，美國總統川普七月卅一日在大衛營召開的內閣會議說，明尼蘇達州和那個腐敗的州長喜歡講，「就是伊朗幹的」；「我可不這麼認為」。

儘管尚未確定就是伊朗涉案，但伊朗仍是「頭號犯嫌」。美國聯邦情報單位研判，極可能由伊朗發動，只是調查還在初步階段，尚未取得確切的數位鑑識證據。

自美伊二月底開戰以來，伊朗已加大網攻力道，過去也曾鎖定美國供水系統及其他關鍵基礎設施，且鑒於此次缺乏勒索金錢的動機，因此犯罪集團做案的可能性較低。

民主黨籍明尼蘇達州長華茲指稱，這就是現代戰爭的樣貌。美國網路安全與基礎設施安全局（ＣＩＳＡ）也示警，駭客正鎖定全美大大小小的水務機構，部分地區的水務機構已因此發布必須煮沸後飲用的通知且盡量改採人工操作。