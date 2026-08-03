美若進攻…伊朗協同代理人 準備要讓美國痛

紐約時報一日報導，兩位伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）成員指稱，伊朗近來一連串循序漸進的攻擊，其實是趁此前春季短暫停火時祕密制定的計畫，即一旦美軍加強攻擊，就協同伊朗的區域代理人，升高對美國盟友的攻勢，盡可能使川普為他發動戰爭付出更大代價。

ＩＲＧＣ負責海外行動與培植伊朗代理人的「聖城旅」高層，曾和黎巴嫩真主黨、葉門武裝團體青年運動及伊拉克什葉派武裝團體指揮官開視訊會議，討論如何深入合作，包括派員填補被以色列重創的真主黨人力，與派員進駐伊拉克什葉派武裝團體的據點。

熟知伊朗事務的專家拉赫馬提形容，伊朗正下一盤宏大的西洋棋，而這些代理人就是伊朗的棋子，必須在正確的時間和地點動作，才能發揮最大效果。

有分析家提到，伊朗代理人發動的攻擊都經過拿捏，避免直接面對美軍或以軍，使伊朗招致美國或以色列的猛烈報復。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫顧問穆哈瑪迪也不避諱地公開談論上述代理人策略。他直言，中東各地正從不同方向開闢更多戰線，彼此協調但獨立行動。

但也有分析家指出，這些代理人並非單純受伊朗操控的傀儡，其實他們各自都有盤算，伊朗對他們的控制程度也不一；其中青年運動自主性最高，真主黨和伊朗的協調最密切，伊拉克什葉派武裝團體則介於兩者間。

近年真主黨被以色列重創後，ＩＲＧＣ直接插手組織的重建甚至擔任領導高層，加大對真主黨的掌控力道。

儘管各個代理人甘於在伊朗麾下的目的各異，但分析家認為，他們在抗美、抗以的目的上一致，也都研判美國總統川普及其阿拉伯盟友不願全面重啟這場戰爭，故覺得有機可乘。