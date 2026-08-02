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從「狠打」到「不打」 川普叫停大規模攻擊伊朗…但有一前提

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美國總統川普7月31日在新澤西機場。資料照。法新社
美國總統川普7月31日在新澤西機場。資料照。法新社

據信，隨著圍繞伊朗問題的外交談判取得進展，美國總統川普已暫時叫停新一輪軍事打擊計劃。川普在其社交平台Truth Social上表示，前提是有關各方能夠迅速達成協議。

川普稱，美軍已做好充分准備，隨時能夠發動一場「自第二次世界大戰以來前所未見」的軍事行動。不過，伊朗及地區其他國家已請求美方暫緩采取行動，因為目前已出現「達成協議的初步框架」。

根據川普的說法，協議內容包括全面恢復荷莫茲海峽的開放通行，以及消除來自伊朗的核威脅。他還表示，以色列也將遵守相關安排，在現階段暫不對伊朗發動新的軍事打擊。

川普隨後似乎向參與斡旋的各方發出呼籲，他表示：「大家都行動起來，把這件事辦成！」不過，他並未透露這一所謂外交突破的具體內容。伊朗方面以及參與相關談判的地區國家截至目前也尚未作出回應。

不過，這並非川普首次宣稱取得「突破性進展」。過去類似表態曾多次遭到相關方否認，或最終因現實因素而未能兌現。

以荷莫茲海峽為例，根據今年6月簽署的框架協議，該海峽原計劃恢復對國際航運的全面開放。然而，這一目標始終未能真正實現。根據聯合國官方網站指出，盡管協議達成後，通航船只一度有所增加，但隨著新一輪華盛頓和德黑蘭相互發動襲擊，航運活動再次大幅萎縮，幾乎陷入停滯。

荷莫茲海峽是石油和天然氣運輸的重要通道，而其中絕大部分能源供應原本流向亞洲，德黑蘭正利用這一事實上形成的封鎖局面作為向川普施壓的籌碼，因為航運受阻持續推高國際油氣價格。

對川普和共和黨而言，能源價格上漲正成為一個棘手的政治問題。距離美國國會中期選舉還有三個多月，選民即將對執政黨的表現作出評判。油價上漲通常會迅速推高汽油價格，而高昂的出行成本可能進一步削弱選民對政府的滿意度，給共和黨帶來不利影響。

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