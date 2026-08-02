才嗆上膛待發突喊卡！伊朗官媒譏笑：戰爭販子川普「又縮了」

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」報導，美國總統川普才放話要打到伊朗投降為止，一天後，川普1日喊卡新一波打擊行動，稱這項決定是出於伊朗和中東多國的請求。對此，伊朗官媒譏諷川普「又縮了」。

川普7月31日才放話美軍「上膛待發」，預告1日這個周末將痛擊伊朗直到德黑蘭投降為止。不過，他在美東8月1日晚間發文宣布取消攻擊行動，稱接獲伊朗及其他中東國家請求暫緩攻擊，且各方就一項協議的基本框架達成共識，當中或包括立即、全面且徹底開放荷莫茲海峽，並終結伊朗的核威脅。

川普還強調，以色列也與美方一同做出這項承諾，接下來各方將開始行動，致力達成協議。

對此，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）在美東1日報導，嘲諷川普「再度從針對伊朗的言論與威脅中退縮」，並稱他是「戰爭販子的美國總統」。

IRIB表示，川普的決定顯示華府被迫重新考慮原有計畫，並指這項轉變是在伊朗及其他區域國家施壓後出現。

美聯社此前引述政治新聞網Axios報導，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼1日與川普通話，對美方可能對伊朗發動大規模空襲表達擔憂，並請求美方說明有關行動的詳細計畫。

Axios引述知情人士稱，沙爾曼敦促川普不要發動攻勢。